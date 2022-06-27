韩剧圈现在流行「第二眼帅哥」！第一眼普普通通，第二眼魅力十足，第三眼让人沦陷

第二眼帅哥，越看越有魅力！

有些男生属於典型的大帅哥，直接统一大部份人的审美，比如李敏镐、车银优，即使不是他们的粉丝也会忍不住夸一句「真帅」。 而有些男生在你第一眼看他时，并未觉得他颜值有多高，却又让你忍不住多看两眼，从第二眼开始，他的脸让你越看越顺眼，甚至慢慢品味出了帅气，这就是「第二眼帅哥」了，其实韩国影视剧圈有不少「第二眼帅哥」演员哦。

孙锡久

孙锡久因出演了人气剧《我的出走日记》中的神秘具氏而人气大爆发，剧迷之间因为他而掀起了「丧帅」热潮，他凭藉个人魅力直接让人忽略了他的颜值和身高，让剧迷们彻底沦陷。



崔宇植

很早之前崔宇植就有了「第二眼氛围帅哥」的外号，可见他的氛围感要比帅度高得多，一眼看过去，真心没办法迅速给他下一个简单的定义，可以呆萌可爱，可以沉稳内敛，也可以贵气十足，总之就会吸引你多看几眼，研究研究，等到你回过头来，才发现早就沉浸在他魅力中不可自拔了 。



金宇彬

癌病痊愈、正式复出的金宇彬在《我的蓝调时光》里表现不俗。 其实从他出道开始，就因为颜值有过争议，是「丑帅」代表第一人，属於难得的韩系氛围脸，线条比较锋利，却又因为有了破碎感让人产生怜悯，他独具特色的魅力在当今花美男的时代尤显珍贵。



李宰旭

很奇怪李宰旭自带坏坏的渣男气场，但对粉丝来说却很有吸引力！他的五官算不上特别精致，但是整体看起来又很耐看，尤其笑起来的时候，立马纯真无限，人畜无害，非常的迷人哦！



黄寅烨

最近正在出演《为何是吴秀才？ 》的黄寅烨被吐槽颜值下降，远没有《女神降临》时期好看，小编觉得可能是刘海封印了他的帅气。 不过严格来说，黄寅烨的长相并不十分出众，但是他的五官非常的有特点，非常的有辨识率，所以凭藉长相就能够让观众们记忆深刻。



徐仁国

谁不爱《某一天灭亡来到我家门前》中撩妹技能满分的「灭亡」呢？ 动态下的徐仁国秒杀静态版的他，一举一动都充满了魅惑，尤其是抽烟的镜头，让观众们对徐仁国的颜值和性感有了新的认知。



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