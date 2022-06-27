韓劇圈現在流行「第二眼帥哥」！第一眼普普通通，第二眼魅力十足，第三眼讓人淪陷

第二眼帥哥，越看越有魅力！

有些男生屬於典型的大帥哥，直接統一大部份人的審美，比如李敏鎬、車銀優，即使不是他們的粉絲也會忍不住誇一句「真帥」。 而有些男生在你第一眼看他時，並未覺得他顏值有多高，卻又讓你忍不住多看兩眼，從第二眼開始，他的臉讓你越看越順眼，甚至慢慢品味出了帥氣，這就是「第二眼帥哥」了，其實韓國影視劇圈有不少「第二眼帥哥」演員哦。

孫錫久

孫錫久因出演了人氣劇《我的出走日記》中的神秘具氏而人氣大爆發，劇迷之間因為他而掀起了「喪帥」熱潮，他憑藉個人魅力直接讓人忽略了他的顏值和身高，讓劇迷們徹底淪陷。



崔宇植

很早之前崔宇植就有了「第二眼氛圍帥哥」的外號，可見他的氛圍感要比帥度高得多，一眼看過去，真心沒辦法迅速給他下一個簡單的定義，可以呆萌可愛，可以沉穩內斂，也可以貴氣十足，總之就會吸引你多看幾眼，研究研究，等到你回過頭來，才發現早就沉浸在他魅力中不可自拔了 。



金宇彬

癌病痊癒、正式復出的金宇彬在《我的藍調時光》里表現不俗。 其實從他出道開始，就因為顏值有過爭議，是「醜帥」代表第一人，屬於難得的韓系氛圍臉，線條比較鋒利，卻又因為有了破碎感讓人產生憐悯，他獨具特色的魅力在當今花美男的時代尤顯珍貴。



李宰旭

很奇怪李宰旭自帶壞壞的渣男氣場，但對粉絲來說卻很有吸引力！他的五官算不上特別精緻，但是整體看起來又很耐看，尤其笑起來的時候，立馬純真無限，人畜無害，非常的迷人哦！



黃寅燁

最近正在出演《為何是吳秀才？ 》的黃寅燁被吐槽顏值下降，遠沒有《女神降臨》時期好看，小編覺得可能是劉海封印了他的帥氣。 不過嚴格來說，黃寅燁的長相並不十分出眾，但是他的五官非常的有特點，非常的有辨識率，所以憑藉長相就能夠讓觀眾們記憶深刻。



徐仁國

誰不愛《某一天滅亡來到我家門前》中撩妹技能滿分的「滅亡」呢？ 動態下的徐仁國秒殺靜態版的他，一舉一動都充滿了魅惑，尤其是抽煙的鏡頭，讓觀眾們對徐仁國的顏值和性感有了新的認知。



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