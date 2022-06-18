少女时代团综《少时贪探》预告超有梗！集体变身《阳光姊妹淘》不良少女帮，霸气喊话：「不许耍我们！」

光看预告已经觉得好有趣，期待7月5日正式开播呀！

少女时代昨日发布了全新团综《少时贪探》的首支预告片，开头借用了电影《阳光姐妹淘》 的名场面：「Sunny」团体站成一排，气势汹汹大喊「喂！少女时代！」电影里的「少女时代」其实是一帮不良女生，但这一次，登场的则是如假包换的真少女时代！



BGM响起经典歌曲《重新相逢的世界》，少女时代成员们齐声说：「对，我们就是少女时代！」还摆出各种「不良」 pose，不过很快就忍不住笑场。 润娥：「好难啊！」Sunny：「太肉麻了！这是不是隐藏摄像机啊？ 」太妍摊开双手：「怎么？ 我们不可怕吗？ 不许耍我们哦！」秀英向前一步：「我们可是少女时代！」



超有sense的预告让粉丝们十分惊喜：「我等了5年！」、「就连预告都这么有趣，导演疯了啦」、「少女时代2个人在一起都非常好笑，8人完整体根本game over啦！」、「对待concept超认真kkk」、 「大喊著『不要耍我们』却一点攻击力都没有耶kkk」

少女时代将在8月发行新专辑，於2017年的正规六辑《Holiday Night》之后时隔5年之久回归。 为了纪念这张出道15周年的完整体专辑，少女时代准备了很多宣传活动，这档团综就是其中之一。



《少时贪探》节目中，拥有让人贪慕的魅力的少女时代，将一起探索多姿多彩的综艺世界，从真人秀、游戏到纪录片，类型不一而足。 节目将在7月5日晚通过JTBC播出，成员们的化学反应让人十分期待！



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