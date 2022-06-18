少女時代團綜《少時貪探》預告超有梗！集體變身《陽光姊妹淘》不良少女幫，霸氣喊話：「不許耍我們！」

光看預告已經覺得好有趣，期待7月5日正式開播呀！

少女時代昨日發佈了全新團綜《少時貪探》的首支預告片，開頭借用了電影《陽光姐妹淘》 的名場面：「Sunny」團體站成一排，氣勢洶洶大喊「喂！少女時代！」電影裡的「少女時代」其實是一幫不良女生，但這一次，登場的則是如假包換的真少女時代！



BGM響起經典歌曲《重新相逢的世界》，少女時代成員們齊聲說：「對，我們就是少女時代！」還擺出各種「不良」 pose，不過很快就忍不住笑場。 潤娥：「好難啊！」Sunny：「太肉麻了！這是不是隱藏攝像機啊？ 」太妍攤開雙手：「怎麼？ 我們不可怕嗎？ 不許耍我們哦！」秀英向前一步：「我們可是少女時代！」



超有sense的預告讓粉絲們十分驚喜：「我等了5年！」、「就連預告都這麼有趣，導演瘋了啦」、「少女時代2個人在一起都非常好笑，8人完整體根本game over啦！」、「對待concept超認真kkk」、 「大喊著『不要耍我們』卻一點攻擊力都沒有耶kkk」

少女時代將在8月發行新專輯，於2017年的正規六輯《Holiday Night》之後時隔5年之久回歸。 為了紀念這張出道15周年的完整體專輯，少女時代準備了很多宣傳活動，這檔團綜就是其中之一。



《少時貪探》節目中，擁有讓人貪慕的魅力的少女時代，將一起探索多姿多彩的綜藝世界，從真人秀、遊戲到紀錄片，類型不一而足。 節目將在7月5日晚通過JTBC播出，成員們的化學反應讓人十分期待！



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