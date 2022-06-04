新剧《为何是吴秀才》徐玄振VS苏志燮《医法刑事》开播！两档金土剧收视率战况激烈～

大家会想先追哪一部呢？还是已经播到快尾声的《流星》呢？（医法刑事：苏志燮、申成禄、林秀香；为何是吴秀才：徐玄振、黄寅烨、许峻豪）

金土剧时段（每周五、六播出）又有两档新剧开播，那就是 MBC《医法刑事》与 SBS《为何是吴秀才》，两边的演员阵容也都相当豪华！所以开播收视率也受到相当大的关注。

目前《为何是吴秀才》全国AGB收视率 6% 夺冠（首都圈 6.1%），而《医法刑事》则是全国收视率5.2%（首都圈 5.7%），成绩算相当接近，开播口碑目前都很好，此外，还有已经播到EP.13的 tvN《流星》收视率1.3%，在网上依旧有不错的讨论度。



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【三部韩剧的剧情简介】

MBC《医法刑事》，由苏志燮、申成禄、林秀香主演，讲述了因造假手术失去一切、成为医疗诉讼专门律师的天才外科医生，和因手术失去唯一亲人和恋人的医疗犯罪专门部检察官见面后，处罚那些通过财富和权力来决定生命顺序的人们，安慰无辜的受害者的故事。



SBS《为何是吴秀才》，由徐玄振、黄寅烨、许峻豪、裴仁爀主演，讲述因错误的选择而梦想著走向错误的法学院教授，与一个曾经受冤入狱的法学院学生相恋，并修正了自己的人生，开启一段心痛且心动的爱情故事。



tvN《流星》由李圣经、金永大主演，讲述看似光鲜亮丽、就像天上星星一样发光发热的明星们，背后有多少人付出了血汗泪的故事。



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