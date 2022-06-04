新劇《為何是吳秀才》徐玄振VS蘇志燮《醫法刑事》開播！兩檔金土劇收視率戰況激烈～

大家會想先追哪一部呢？還是已經播到快尾聲的《流星》呢？（醫法刑事：蘇志燮、申成祿、林秀香；為何是吳秀才：徐玄振、黃寅燁、許峻豪）

金土劇時段（每週五、六播出）又有兩檔新劇開播，那就是 MBC《醫法刑事》與 SBS《為何是吳秀才》，兩邊的演員陣容也都相當豪華！所以開播收視率也受到相當大的關注。

目前《為何是吳秀才》全國AGB收視率 6% 奪冠（首都圈 6.1%），而《醫法刑事》則是全國收視率5.2%（首都圈 5.7%），成績算相當接近，開播口碑目前都很好，此外，還有已經播到EP.13的 tvN《流星》收視率1.3%，在網上依舊有不錯的討論度。



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【三部韓劇的劇情簡介】

MBC《醫法刑事》，由蘇志燮、申成祿、林秀香主演，講述了因造假手術失去一切、成為醫療訴訟專門律師的天才外科醫生，和因手術失去唯一親人和戀人的醫療犯罪專門部檢察官見面後，處罰那些通過財富和權力來決定生命順序的人們，安慰無辜的受害者的故事。



SBS《為何是吳秀才》，由徐玄振、黃寅燁、許峻豪、裴仁爀主演，講述因錯誤的選擇而夢想著走向錯誤的法學院教授，與一個曾經受冤入獄的法學院學生相戀，並修正了自己的人生，開啟一段心痛且心動的愛情故事。



tvN《流星》由李聖經、金永大主演，講述看似光鮮亮麗、就像天上星星一樣發光發熱的明星們，背後有多少人付出了血汗淚的故事。



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