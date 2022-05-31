真的是喜剧人啊！少女时代润娥与俞利连线直播：俞利拍自己的脚指甲、润娥还直接抬脚 XD

真的是喜剧人啊！少女时代润娥与俞利连线直播：俞利拍自己的脚指甲、润娥还直接抬脚 XD

明星   2022年5月31日   星期二15:42   Yuan  

（封面图源：YouTube@소시비디오截图）

30日是少女时代成员润娥的生日，除了在 YouTube 上传问与答影片外，当天她也通过 IG 直播和粉丝们互动。

在直播时，还发生一个可爱的插曲。润娥和俞利连线，润娥就问：「欧腻，你是坐在按摩椅上吗？」之后两人开始大爆笑，俞利：「才不是按摩椅呢～」润娥：「不是按摩椅吗？」俞利又笑著说：「疯了吗？你还不安静？」之后...润娥突然清醒，发现俞利是在美甲店，俞利还转了镜头拍自己正在做彩绘的指甲，润娥之后也举起自己的脚，说也是在那里做的 XD

有粉丝问到少女时代的专辑，润娥也说：「现在也在准备著，真的经常见面、聊天、开会，现在也在录音，真的很期待！时隔许久见面会是什么心情呢？想要快点见面，会好好准备的。」
（图源：YouTube@소시비디오截图）

日前SM娱乐透露，少女时代将在8月发行出道15周年纪念新专辑，还计划出演多种电视节目，并推出单独真人秀节目。她们上次完整体发行专辑是2017年8月的《Holiday Night》，已经时隔快5年，这个消息一公开，让粉丝们都相当期待！
（图源：SM娱乐）

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