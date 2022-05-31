真的是喜劇人啊！少女時代潤娥與俞利連線直播：俞利拍自己的腳指甲、潤娥還直接抬腳 XD

30日是少女時代成員潤娥的生日，除了在 YouTube 上傳問與答影片外，當天她也通過 IG 直播和粉絲們互動。

在直播時，還發生一個可愛的插曲。潤娥和俞利連線，潤娥就問：「歐膩，妳是坐在按摩椅上嗎？」之後兩人開始大爆笑，俞利：「才不是按摩椅呢～」潤娥：「不是按摩椅嗎？」俞利又笑著說：「瘋了嗎？妳還不安靜？」之後...潤娥突然清醒，發現俞利是在美甲店，俞利還轉了鏡頭拍自己正在做彩繪的指甲，潤娥之後也舉起自己的腳，說也是在那裡做的 XD

윤율 미쳤나 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 안마의자 드립에서 냅다 발가락 보여주는 임윤아 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/KKCWmA48Di — 윤아야 계좌만 불러 (@only_young_life) May 30, 2022

有粉絲問到少女時代的專輯，潤娥也說：「現在也在準備著，真的經常見面、聊天、開會，現在也在錄音，真的很期待！時隔許久見面會是什麼心情呢？想要快點見面，會好好準備的。」



日前SM娛樂透露，少女時代將在8月發行出道15週年紀念新專輯，還計劃出演多種電視節目，並推出單獨真人秀節目。她們上次完整體發行專輯是2017年8月的《Holiday Night》，已經時隔快5年，這個消息一公開，讓粉絲們都相當期待！



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