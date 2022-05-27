太养眼啦♥《TMI NEWS》李俊昊三辆豪车大公开：《The Fast and the Furious》同款、总价超7亿韩元！

究竟是跑车比较帅气，还是俊昊的背影更加迷人呢？

25日播出的Mnet节目《TMI NEWS SHOW》盘点了「开豪车的Young & Rich明星们」，其中俊昊排在第二，仅次於足球明星孙兴慜。



俊昊唯一的兴趣爱好就是独自驾车兜风，去年2PM的回归预告之一是他洗车的影片，因为过分性感迷人，公开后立即在网上引起大量讨论！



其实片中那辆车就是俊昊本人的爱车之一，曾在2019年国际车展被评为最美超跑、原产英国的高性能跑车，售价3.59亿韩元。 电影《The Fast and the Furious》（另译：玩命关头、狂野时速）里也是同款哦！



根据粉丝目击，俊昊还有一辆绿色的跑车，据悉是来自义大利L公司的G系列，售价3.24亿韩元。 这款车的外号是「魅力臀部」，似乎和主人一脉相承呢XD



最后一辆是韩国H公司的G系列，俊昊去看侄子时、清晨兜风时都会开它。 这三辆车加在一起总价达到7.26亿韩元，真的是名副其实的Young & Rich啦！



▽最后再来回顾一下俊昊这个传说级的回归预告，画面湿漉漉的，不知道究竟是洗车还是在洗人呢XD



▽《TMI NEWS SHOW》开豪车的Young & Rich明星之俊昊：



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