太養眼啦♥《TMI NEWS》李俊昊三輛豪車大公開：《The Fast and the Furious》同款、總價超7億韓元！

究竟是跑車比較帥氣，還是俊昊的背影更加迷人呢？

25日播出的Mnet節目《TMI NEWS SHOW》盤點了「開豪車的Young & Rich明星們」，其中俊昊排在第二，僅次於足球明星孫興慜。



俊昊唯一的興趣愛好就是獨自駕車兜風，去年2PM的回歸預告之一是他洗車的影片，因為過分性感迷人，公開後立即在網上引起大量討論！



其實片中那輛車就是俊昊本人的愛車之一，曾在2019年國際車展被評為最美超跑、原產英國的高性能跑車，售價3.59億韓元。 電影《The Fast and the Furious》（另譯：玩命關頭、狂野時速）裡也是同款哦！



根據粉絲目擊，俊昊還有一輛綠色的跑車，據悉是來自義大利L公司的G系列，售價3.24億韓元。 這款車的外號是「魅力臀部」，似乎和主人一脈相承呢XD



最後一輛是韓國H公司的G系列，俊昊去看侄子時、清晨兜風時都會開它。 這三輛車加在一起總價達到7.26億韓元，真的是名副其實的Young & Rich啦！



▽最後再來回顧一下俊昊這個傳說級的回歸預告，畫面濕漉漉的，不知道究竟是洗車還是在洗人呢XD



▽《TMI NEWS SHOW》開豪車的Young & Rich明星之俊昊：



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