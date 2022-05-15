近期新生代女团的平均身高超惊人！网友感叹：「比起身高，她们的年龄更让我受到冲击～」

说到长腿女团，大家第一个会想到谁呢？（小编163cm直接变成后段班...TAT）

近年的新生代女团中，有许多大长腿受到了KPOP粉丝们的关注，甚至是有多位170以上的成员，完美的身材比例也都相当惊人，不过最让网友们感叹的是，这些妹妹们大多是00后出生，也让人感叹到岁月的流逝。

小编在最后会公布全部加总的「平均身高」，和「平均身高」第一名的女团，大家一边看文章一边猜猜看吧！

▼ LE SSERAFIM 出道日（2022年5月2日）队内平均身高：169.2cm



Sakura．宫脇咲良（98年）163cm

Chaewon．金采源（00年）164cm

Yunjin．许允眞（01年）172cm

Kazuha．中村一叶（03年）174cm

Garam．金佳览（05年）170cm

Eunchae．洪恩采（06年）172cm

▼ NMIXX 出道日（2022年2月22日）队内平均身高：166.3cm



Lily．朴真（02年）161cm

Haewon．吴海嫄（03年）167cm

Sullyoon．薛允雅（04年）166cm

Jinni．崔允真（04年）167cm

Bae．裴真率（04年）171cm

Jiwoo．金智羽（05年）165cm

Kyujin．张圭真（06年）167cm

▼ IVE 出道日（2021年12月1日）队内平均身高：169cm



Gaeul（02年）164cm

Yujin．安兪眞（03年）172cm

Rei．直井怜（04年）169cm

Wonyoung．张员瑛（04年）173cm

Liz．金智媛（04年）170cm

Leeseo．李贤瑞（07年）166cm

▼ aespa 出道日（2020年11月17日）队内平均身高：164.1cm



Karina．刘知珉（00年）167.8cm

Giselle．金枝利（00年）163.5cm

Winter．金旼炡（01年）164cm

Ningning．宁艺卓（02年）161cm

▼ STAYC 出道日（2020年11月12日）队内平均身高：165.1cm



SUMIN．秀珉（01年）159cm

SIEUN．莳恩（01年）159cm

ISA．瑷莎（02年）165cm

SEEUN．势银（03年）167cm

YOON．润（04年）171cm

J．婕怡（04年）169.5cm

▼ ITZY 出道日（2019年2月12日）队内平均身高：166.2cm



Yeji．礼志（00年）167cm

Lia．崔智寿（00年）162cm

Ryujin．留眞（01年）164cm

Chaeryeong．彩领（01年）168cm

Yuna．有娜（03年）170cm

「平均身高」第一名的女团是 LE SSERAFIM；此外，以队内平均身高来计算，以上六组的「平均身高」为166.7cm，你猜中了吗？

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