近期新生代女團的平均身高超驚人！網友感嘆：「比起身高，她們的年齡更讓我受到衝擊～」

說到長腿女團，大家第一個會想到誰呢？（小編163cm直接變成後段班...TAT）

近年的新生代女團中，有許多大長腿受到了KPOP粉絲們的關注，甚至是有多位170以上的成員，完美的身材比例也都相當驚人，不過最讓網友們感嘆的是，這些妹妹們大多是00後出生，也讓人感嘆到歲月的流逝。

小編在最後會公佈全部加總的「平均身高」，和「平均身高」第一名的女團，大家一邊看文章一邊猜猜看吧！

▼ LE SSERAFIM 出道日（2022年5月2日）隊內平均身高：169.2cm



Sakura．宮脇咲良（98年）163cm

Chaewon．金采源（00年）164cm

Yunjin．許允眞（01年）172cm

Kazuha．中村一葉（03年）174cm

Garam．金佳覽（05年）170cm

Eunchae．洪恩採（06年）172cm

▼ NMIXX 出道日（2022年2月22日）隊內平均身高：166.3cm



Lily．朴真（02年）161cm

Haewon．吳海嫄（03年）167cm

Sullyoon．薛允雅（04年）166cm

Jinni．崔允真（04年）167cm

Bae．裴真率（04年）171cm

Jiwoo．金智羽（05年）165cm

Kyujin．張圭真（06年）167cm

▼ IVE 出道日（2021年12月1日）隊內平均身高：169cm



Gaeul（02年）164cm

Yujin．安兪眞（03年）172cm

Rei．直井怜（04年）169cm

Wonyoung．張員瑛（04年）173cm

Liz．金智媛（04年）170cm

Leeseo．李賢瑞（07年）166cm

▼ aespa 出道日（2020年11月17日）隊內平均身高：164.1cm



Karina．劉知珉（00年）167.8cm

Giselle．金枝利（00年）163.5cm

Winter．金旼炡（01年）164cm

Ningning．寧藝卓（02年）161cm

▼ STAYC 出道日（2020年11月12日）隊內平均身高：165.1cm



SUMIN．秀珉（01年）159cm

SIEUN．蒔恩（01年）159cm

ISA．璦莎（02年）165cm

SEEUN．勢銀（03年）167cm

YOON．潤（04年）171cm

J．婕怡（04年）169.5cm

▼ ITZY 出道日（2019年2月12日）隊內平均身高：166.2cm



Yeji．禮志（00年）167cm

Lia．崔智壽（00年）162cm

Ryujin．留眞（01年）164cm

Chaeryeong．彩領（01年）168cm

Yuna．有娜（03年）170cm

「平均身高」第一名的女團是 LE SSERAFIM；此外，以隊內平均身高來計算，以上六組的「平均身高」為166.7cm，你猜中了嗎？

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞