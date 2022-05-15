近期新生代女團的平均身高超驚人！網友感嘆：「比起身高，她們的年齡更讓我受到衝擊～」

近期新生代女團的平均身高超驚人！網友感嘆：「比起身高，她們的年齡更讓我受到衝擊～」

KPOP   2022年5月15日   星期日15:14   MiJimin   3

（封面圖源：FB@LE SSERAFIM、IVE - 아이브）

說到長腿女團，大家第一個會想到誰呢？（小編163cm直接變成後段班...TAT）

近年的新生代女團中，有許多大長腿受到了KPOP粉絲們的關注，甚至是有多位170以上的成員，完美的身材比例也都相當驚人，不過最讓網友們感嘆的是，這些妹妹們大多是00後出生，也讓人感嘆到歲月的流逝。

小編在最後會公佈全部加總的「平均身高」，和「平均身高」第一名的女團，大家一邊看文章一邊猜猜看吧！

▼ LE SSERAFIM 出道日（2022年5月2日）隊內平均身高：169.2cm
（圖源：FB@LE SSERAFIM）

Sakura．宮脇咲良（98年）163cm
Chaewon．金采源（00年）164cm
Yunjin．許允眞（01年）172cm
Kazuha．中村一葉（03年）174cm
Garam．金佳覽（05年）170cm
Eunchae．洪恩採（06年）172cm

▼ NMIXX 出道日（2022年2月22日）隊內平均身高：166.3cm
（圖源：FB@NMIXX）

Lily．朴真（02年）161cm
Haewon．吳海嫄（03年）167cm
Sullyoon．薛允雅（04年）166cm
Jinni．崔允真（04年）167cm
Bae．裴真率（04年）171cm
Jiwoo．金智羽（05年）165cm
Kyujin．張圭真（06年）167cm

▼ IVE 出道日（2021年12月1日）隊內平均身高：169cm
（圖源：FB@IVE - 아이브）

Gaeul（02年）164cm
Yujin．安兪眞（03年）172cm
Rei．直井怜（04年）169cm
Wonyoung．張員瑛（04年）173cm
Liz．金智媛（04年）170cm
Leeseo．李賢瑞（07年）166cm

▼ aespa 出道日（2020年11月17日）隊內平均身高：164.1cm
（圖源：FB@aespa）

Karina．劉知珉（00年）167.8cm
Giselle．金枝利（00年）163.5cm
Winter．金旼炡（01年）164cm
Ningning．寧藝卓（02年）161cm

▼ STAYC 出道日（2020年11月12日）隊內平均身高：165.1cm
（圖源：IG@stayc_highup）

SUMIN．秀珉（01年）159cm
SIEUN．蒔恩（01年）159cm
ISA．璦莎（02年）165cm
SEEUN．勢銀（03年）167cm
YOON．潤（04年）171cm
J．婕怡（04年）169.5cm

▼ ITZY 出道日（2019年2月12日）隊內平均身高：166.2cm
（圖源：FB@ITZY）

Yeji．禮志（00年）167cm
Lia．崔智壽（00年）162cm
Ryujin．留眞（01年）164cm
Chaeryeong．彩領（01年）168cm
Yuna．有娜（03年）170cm

「平均身高」第一名的女團是 LE SSERAFIM；此外，以隊內平均身高來計算，以上六組的「平均身高」為166.7cm，你猜中了嗎？

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