新人女团LE SSERAFIM出道8天夺冠、打败国民歌手林英雄，《Music Bank》一位分数却引发争议！

《Music Bank》节目组的分数计算真的害人不浅。

新人女团 LE SSERAFIM 在出道的8天后就以《FEARLESS》拿下了 SBS 音乐节目《THE SHOW》的初一位，成功写下新纪录，但随后在《Music Bank》的夺冠经历，却引发网友觉得分数不公的争议。

LE SSERAFIM 在《Music Bank》打败了有「国民歌手」称号的林英雄，再度拿下一位冠军，但分数计算却出现让人傻眼的结果。



从上到下的分数为：

数位音源（60%）

放送次数（20%）

观众喜爱度（10%）

销量（5%）

社群媒体（5%）



其中，明明林英雄有上节目打歌，此项目是关於歌曲在电视和广播的「播放次数」来计算，但却只拿到0分，对於这样的结果，林英雄本人也感到非常吃惊。



林英雄专辑销量不仅破百万引发话题，从数位到实体音源都完胜 LE SSERAFIM，在韩国人气相当高，所以这样的结果，即便不是粉丝的人也会感到非常奇怪，纷纷吐槽《Music Bank》的操作。

网友留言：「节目造假的太夸张」、「英雄哥怎么可能输？」、「《Music Bank》已经没有公信力了」、「LE SSERAFIM 又要被骂了」、「销量只占5%还能拿5000多分，林英雄好厉害」、「不知道是谁在操作，但这个一位根本害到LE SSERAFIM」、「这个结果你确定？」、「是要学某公司走黑红路线吗？」、「大妈大叔要生气了」

大家怎么看这次事件呢？

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