新人女團LE SSERAFIM出道8天奪冠、打敗國民歌手林英雄，《Music Bank》一位分數卻引發爭議！

《Music Bank》節目組的分數計算真的害人不淺。

新人女團 LE SSERAFIM 在出道的8天後就以《FEARLESS》拿下了 SBS 音樂節目《THE SHOW》的初一位，成功寫下新紀錄，但隨後在《Music Bank》的奪冠經歷，卻引發網友覺得分數不公的爭議。

LE SSERAFIM 在《Music Bank》打敗了有「國民歌手」稱號的林英雄，再度拿下一位冠軍，但分數計算卻出現讓人傻眼的結果。



從上到下的分數為：

數位音源（60%）

放送次數（20%）

觀眾喜愛度（10%）

銷量（5%）

社群媒體（5%）



其中，明明林英雄有上節目打歌，此項目是關於歌曲在電視和廣播的「播放次數」來計算，但卻只拿到0分，對於這樣的結果，林英雄本人也感到非常吃驚。



林英雄專輯銷量不僅破百萬引發話題，從數位到實體音源都完勝 LE SSERAFIM，在韓國人氣相當高，所以這樣的結果，即便不是粉絲的人也會感到非常奇怪，紛紛吐槽《Music Bank》的操作。

網友留言：「節目造假的太誇張」、「英雄哥怎麼可能輸？」、「《Music Bank》已經沒有公信力了」、「LE SSERAFIM 又要被罵了」、「銷量只佔5%還能拿5000多分，林英雄好厲害」、「不知道是誰在操作，但這個一位根本害到LE SSERAFIM」、「這個結果你確定？」、「是要學某公司走黑紅路線嗎？」、「大媽大叔要生氣了」

大家怎麼看這次事件呢？

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