续集规模更大！电影《魔女2》首版预告：金多美一句「好久不见」作为开场，李钟硕以长发造型亮相！

《魔女2》是一部悬疑动作片，讲述在秘密实验室中独自生存下来，并且走向世界的「少女」，以不同目的追逐她的势力聚集在一起而发生的故事。

「新人演员」申诗雅以1408比1竞争率的试镜选拔脱颖而出，被选为《魔女2》女主角，还有朴恩斌、晋久、成侑彬、徐恩秀等演员加入，金多美和李钟硕则是作为特别出演。



等了好久..终於在.今日（12日）公开预告啦！以「魔女」金多美「好久不见」的问候，宣告《魔女》系列的回归。



在秘密实验室中，出现独自生存并迈出第一步的「少女」（申诗雅 饰），从白博士（赵敏修 饰）和张（李钟硕 饰）、赵贤（徐恩秀 饰）开始，到向少女伸出手的庆熙（朴恩斌 饰）和看著她们的老大（晋久 饰），还有追在少女后面的疑问人群。有著不同目的的人物们依序登场，让人期待他们的活跃，特别是「她是成为这个项目标准的孩子」的台词，暗示著神秘新魔女的强大存在感。



预告一公开，网友们也纷纷留言：「感觉到规模非常大」、「终於要上映了…金多美给我留下深刻的印象，很期待新的魔女」、「希望金多美在新的魔女面临危险时，作爲前辈突然登场」、「真的等了很久」、「期待时隔许久回归的李钟硕带来全新的感觉」、「预告片竟然这么帅，我一定要去电影院看」、「出现了很多我喜欢的演员啊」、「李钟硕的声音好棒啊」等等。

而《魔女2》由朴勋政导演和《魔女首部曲：诞生》原创制作团队再次合作，确定在6月15日在韩国上映。

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