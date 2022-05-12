續集規模更大！電影《魔女2》首版預告：金多美一句「好久不見」作為開場，李鍾碩以長髮造型亮相！

《魔女2》是一部懸疑動作片，講述在祕密實驗室中獨自生存下來，並且走向世界的「少女」，以不同目的追逐她的勢力聚集在一起而發生的故事。

「新人演員」申詩雅以1408比1競爭率的試鏡選拔脫穎而出，被選為《魔女2》女主角，還有朴恩斌、晉久、成侑彬、徐恩秀等演員加入，金多美和李鍾碩則是作為特別出演。



等了好久..終於在.今日（12日）公開預告啦！以「魔女」金多美「好久不見」的問候，宣告《魔女》系列的回歸。



在秘密實驗室中，出現獨自生存並邁出第一步的「少女」（申詩雅 飾），從白博士（趙敏修 飾）和張（李鍾碩 飾）、趙賢（徐恩秀 飾）開始，到向少女伸出手的慶熙（朴恩斌 飾）和看著她們的老大（晉久 飾），還有追在少女後面的疑问人群。有著不同目的的人物們依序登場，讓人期待他們的活躍，特别是「她是成為這個項目標準的孩子」的台詞，暗示著神秘新魔女的强大存在感。



預告一公開，網友們也紛紛留言：「感覺到規模非常大」、「終於要上映了…金多美給我留下深刻的印象，很期待新的魔女」、「希望金多美在新的魔女面臨危險時，作爲前輩突然登場」、「真的等了很久」、「期待時隔許久回歸的李鍾碩帶來全新的感覺」、「預告片竟然這麼帥，我一定要去電影院看」、「出現了很多我喜歡的演員啊」、「李鍾碩的聲音好棒啊」等等。

而《魔女2》由朴勳政導演和《魔女首部曲：誕生》原創製作團隊再次合作，確定在6月15日在韓國上映。

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