WINNER金秦禹自爆无物质欲，最爱纸袋！被队友「无情」揭穿：可是你每个月花300万在皮肤科耶XD

WINNER成员金秦禹的消费观引爆粉丝和民众的关注。

粉丝们肯定都知道，比起昂贵的奢侈品包包，金秦禹最爱各种商品纸袋，日前他和WINNER队友们一起做客《认识的哥哥》时就提到了这一点。

先是固定嘉宾之一的金希澈推荐金秦禹当学生会长，非常认可他的朴素行为为，称「（金秦禹）对自己非常自信，比起昂贵的包包，他经常拎著纸袋出街。」



引得其他人都好奇提问「这是你的人设吗？」金秦禹认真回答：「这是真的，我对包包没有那么大的欲望，之前去超市我也会用超市的袋子。」



徐章勋调侃他：「会不会是纸袋里放著钻石、名表之类的？」金秦禹解释：「我真不是那种缜密的人。」金秦禹自爆拎纸袋的习惯已经维持了4年，哪知一旁的李升勋「补刀」解释：「可是你每个月在皮肤科花的钱有300万（韩币）耶。」逗得全场哈哈大笑。



在另一档综艺节目《国民收据》中，金秦禹也透露过自己的小习惯，称自己是宅男，很喜欢安安静静地待在家里，不太常出去购物。当时姜升润还说：「在出道之前，我们也经常要往返於机场，他就拎著纸袋之类的，后来一起去百货店，成员们买了包送给他，也不知道他把包塞在了宿舍的哪个角落里，拎来拎去还是纸袋。」金秦禹解释，比起奢侈品牌袋，纸袋反而让他觉得更方便，自己也没有太多的物质欲。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻