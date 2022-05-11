WINNER金秦禹自爆無物質慾，最愛紙袋！被隊友「無情」揭穿：可是你每個月花300萬在皮膚科耶XD

WINNER成員金秦禹的消費觀引爆粉絲和民眾的關注。

粉絲們肯定都知道，比起昂貴的奢侈品包包，金秦禹最愛各種商品紙袋，日前他和WINNER隊友們一起做客《認識的哥哥》時就提到了這一點。

先是固定嘉賓之一的金希澈推薦金秦禹當學生會長，非常認可他的朴素行为為，稱「（金秦禹）對自己非常自信，比起昂貴的包包，他經常拎著紙袋出街。」



引得其他人都好奇提問「這是你的人設嗎？」金秦禹認真回答：「這是真的，我對包包沒有那麼大的慾望，之前去超市我也會用超市的袋子。」



徐章勛調侃他：「會不會是紙袋裡放著鑽石、名錶之類的？」金秦禹解釋：「我真不是那種縝密的人。」金秦禹自爆拎紙袋的習慣已經維持了4年，哪知一旁的李昇勳「補刀」解釋：「可是你每個月在皮膚科花的錢有300萬（韓幣）耶。」逗得全場哈哈大笑。



在另一檔綜藝節目《國民收據》中，金秦禹也透露過自己的小習慣，稱自己是宅男，很喜歡安安靜靜地待在家裡，不太常出去購物。當時姜昇潤還說：「在出道之前，我們也經常要往返於機場，他就拎著紙袋之類的，後來一起去百貨店，成員們買了包送給他，也不知道他把包塞在了宿舍的哪個角落裡，拎來拎去還是紙袋。」金秦禹解釋，比起奢侈品牌袋，紙袋反而讓他覺得更方便，自己也沒有太多的物質欲。



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