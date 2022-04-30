帅哥的朋友也是帅哥♥ 裴贤圣、黄寅烨、朴栖含是好友！朴栖含还说：我要一边吃鱼干一边看《我们的蓝调时光》

一部强调「每个人都是自己人生故事的主角」的韩剧《我们的蓝调时光》正在热播中。

从播出前就因李秉宪、韩志旼、金宇彬、申敏儿、车胜元、李姃垠等大牌云集而备受关注的《我们的蓝调时光》，果然开播后也没让观众们失望，以引发观众共鸣的故事剧情吸引观众，话题度十足，收视率不断刷新自身纪录！ 这部剧除了主演群卡司强大之外，配角也很出彩，尤其是一位长相酷似朴宝剑的年轻演员赚足了观众们的目光，他就是「郑贤」的扮演者裴贤圣。



剧里的郑贤是一个温柔细腻的模范高中生，他是「郑印权」（朴志焕饰演）的儿子，和长得漂亮且学习成绩好、又会玩的学霸房英珠（卢仑㥠 饰）偷偷相恋，高中生的青涩爱情为剧情增色不少。



经常看韩剧的人一定觉得「郑贤」很眼熟，他也是大热剧《机智医生生活》中「双胞胎弟弟」弘道，电视剧播出当时「弘道」就以清新帅气的颜值和呆萌可爱的性格获得好评，并打开了知名度。 这次裴贤圣演回高中生，郑贤温润柔和的个性和气质感觉他本人很像，相信以裴贤圣的扎实演技，完全可以驾驭住角色。



都说帅哥的好友还是帅哥，这句话在裴贤圣的身上应验了。 因《女神降临》「韩书竣」一角走红的小鲜肉黄寅烨和裴贤圣就是好兄弟，据说两人私下经常约饭。 而裴贤圣的另一位让人感到意外的好友就是因《语意错误》而人气超火爆的朴栖含，裴贤圣的IG上出现过两人的合影，朴栖含也会给好兄弟的PO文留言。三大帅哥，不知道观众们有没有眼福能够看到他们同框呢？



（裴：今晚9点10分《我们的蓝调时光》 朴：要一边吃鱼干一边追剧）



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