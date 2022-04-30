帥哥的朋友也是帥哥♥ 裴賢聖、黃寅燁、朴栖含是好友！朴栖含還說：我要一邊吃魚乾一邊看《我們的藍調時光》

一部強調「每個人都是自己人生故事的主角」的韓劇《我們的藍調時光》正在熱播中。

從播出前就因李秉憲、韓志旼、金宇彬、申敏兒、車勝元、李姃垠等大牌雲集而備受關注的《我們的藍調時光》，果然開播後也沒讓觀眾們失望，以引發觀眾共鳴的故事劇情吸引觀眾，話題度十足，收視率不斷刷新自身紀錄！ 這部劇除了主演群卡司強大之外，配角也很出彩，尤其是一位長相酷似朴寶劍的年輕演員賺足了觀眾們的目光，他就是「鄭賢」的扮演者裴賢聖。



劇裡的鄭賢是一個溫柔細膩的模範高中生，他是「鄭印權」（朴志煥飾演）的兒子，和長得漂亮且學習成績好、又會玩的學霸房英珠（盧侖㥠 飾）偷偷相戀，高中生的青澀愛情為劇情增色不少。



經常看韓劇的人一定覺得「鄭賢」很眼熟，他也是大熱劇《機智醫生生活》中「雙胞胎弟弟」弘道，電視劇播出當時「弘道」就以清新帥氣的顏值和呆萌可愛的性格獲得好評，並打開了知名度。 這次裴賢聖演回高中生，鄭賢溫潤柔和的個性和氣質感覺他本人很像，相信以裴賢聖的紮實演技，完全可以駕馭住角色。



都說帥哥的好友還是帥哥，這句話在裴賢聖的身上應驗了。 因《女神降臨》「韓書竣」一角走紅的小鮮肉黃寅燁和裴賢聖就是好兄弟，據說兩人私下經常約飯。 而裴賢聖的另一位讓人感到意外的好友就是因《語意錯誤》而人氣超火爆的朴栖含，裴賢聖的IG上出現過兩人的合影，朴栖含也會給好兄弟的PO文留言。三大帥哥，不知道觀眾們有沒有眼福能夠看到他們同框呢？



（裴：今晚9點10分《我們的藍調時光》 朴：要一邊吃魚乾一邊追劇）



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