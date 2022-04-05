[有雷]《三十九》收视率新高！田美都：「生命重质不重量，我很满意我的人生」好友暗中准备最感动的生前道别聚会！（EP11-12完）

[有雷]《三十九》虽然从第一集就知道最终回会看到泪崩，不过其实画面并未让大家看到太多告别式的悲伤，而将重点放在田美都最后那段时间所挂心的所有事情，以及在她走后，朋友们如何履行对她的承诺而照顾著周围的人，最终回收视率反而创下最高纪录。

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《三十九》最终两集无可避免的必须面对生命的消逝，生命即将走到尽头的郑灿英（田美都饰），开始不停思考著面对死亡应有的心情，几乎也都自行完成了拍了死气沉沉的遗照、删掉自己的SNS帐户等，让美昭（孙艺真饰）与珠喜（金智贤饰）非常心疼。於是两人特别约了灿英到漂亮的餐厅，拍下她们眼中最自然最美的灿英，也完成灿英想替父母重新装潢餐厅的任务。



随著灿英的病情越来越严重，医师也建议住院，大家看似已经有很长时间作了心理准备，但到了这一刻还是难以接受。灿英提前列好了通知讣闻的名单，而美昭与珠喜也偷偷地约好了所有人前来，在一个美丽的餐厅，某天金真皙（李茂生饰）约灿英去吃早午餐，灿英一抵达时，才发现都是许久不见的好友，并且最爱的朋友与家人也坐在最后面，这是温馨的道别聚会而非一般的告别式，令灿英相当感动，也完成了她的心愿。



灿英在最后的这段时间，总会在深夜睡不著的时候传讯息给美昭，不过美昭接到了她的联系却甘之如饴，毕竟那是灿英还存在的证明，直到再也没办法接到灿英的电话……大家都很努力实现灿英交代的事项，譬如定期带她父母亲去健检、父母的生日要昂贵的礼物，当美昭与珠喜抵达杨平灿英父母家，才发现灿英甚至自己订好了隔年的蛋糕给妈妈。



随著灿英的电影上映，灿英父母与朋友们都藉著电影画面怀念故人，唯有美昭不敢去看，怕自己在电影院泪崩。不过灿英也留下了给珠喜与美昭的礼物，美昭收到了来自灿英的影片讯息以及手写卡片，在深夜里看得泣不成声。也许永远都无法习惯没有了灿英的日子，不过大家也以各自对她的承诺思念著她。



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