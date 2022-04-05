[有雷]《三十九》收視率新高！田美都：「生命重質不重量，我很滿意我的人生」好友暗中準備最感動的生前道別聚會！（EP11-12完）

[有雷]《三十九》雖然從第一集就知道最終回會看到淚崩，不過其實畫面並未讓大家看到太多告別式的悲傷，而將重點放在田美都最後那段時間所掛心的所有事情，以及在她走後，朋友們如何履行對她的承諾而照顧著周圍的人，最終回收視率反而創下最高紀錄。

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《三十九》最終兩集無可避免的必須面對生命的消逝，生命即將走到盡頭的鄭燦英（田美都飾），開始不停思考著面對死亡應有的心情，幾乎也都自行完成了拍了死氣沉沉的遺照、刪掉自己的SNS帳戶等，讓美昭（孫藝真飾）與珠喜（金智賢飾）非常心疼。於是兩人特別約了燦英到漂亮的餐廳，拍下她們眼中最自然最美的燦英，也完成燦英想替父母重新裝潢餐廳的任務。



隨著燦英的病情越來越嚴重，醫師也建議住院，大家看似已經有很長時間作了心理準備，但到了這一刻還是難以接受。燦英提前列好了通知訃聞的名單，而美昭與珠喜也偷偷地約好了所有人前來，在一個美麗的餐廳，某天金真皙（李茂生飾）約燦英去吃早午餐，燦英一抵達時，才發現都是許久不見的好友，並且最愛的朋友與家人也坐在最後面，這是溫馨的道別聚會而非一般的告別式，令燦英相當感動，也完成了她的心願。



燦英在最後的這段時間，總會在深夜睡不著的時候傳訊息給美昭，不過美昭接到了她的聯繫卻甘之如飴，畢竟那是燦英還存在的證明，直到再也沒辦法接到燦英的電話……大家都很努力實現燦英交代的事項，譬如定期帶她父母親去健檢、父母的生日要昂貴的禮物，當美昭與珠喜抵達楊平燦英父母家，才發現燦英甚至自己訂好了隔年的蛋糕給媽媽。



隨著燦英的電影上映，燦英父母與朋友們都藉著電影畫面懷念故人，唯有美昭不敢去看，怕自己在電影院淚崩。不過燦英也留下了給珠喜與美昭的禮物，美昭收到了來自燦英的影片訊息以及手寫卡片，在深夜裡看得泣不成聲。也許永遠都無法習慣沒有了燦英的日子，不過大家也以各自對她的承諾思念著她。



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