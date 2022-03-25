《我家的熊孩子》Super Junior回顾宿舍抓小偷TMI！利特只穿内裤就帮忙抓人，花色还是爱心图案

成员们都记得利特穿过的那条爱心图案内裤XDDD

《我家的熊孩子》EP.284公开了Super Junior於《人气歌谣》的新歌〈Callin'〉后台花絮，8个人（厉旭缺席）不仅聊起从未公开过的「三明治之战」，还回顾起宿舍抓小偷的惊心动魄事件，不过细节超级搞笑。

▼前情提要



讲完艺声与神童的「三明治之战」，利特就说艺声绰号「天安疯狗」，其实是不好惹的，而艺声最有名的事迹大概就是飞踢宿舍小偷。艺声娓娓道来事件经过，表示那是练习生时期的事情，宿舍总是遭小偷，某晚小偷偷窃时，耳朵灵敏的艺声就听到了经纪人翻找东西的声音。

艺声在玄关看见了经纪人与其同伙拿了东西就要跑，艺声便抓住对方和对方扭打在一起，还拿取电话直拨利特电话。住楼上的利特知道状况很紧急，想也没想就穿内衣及有红色爱心图案的四角内裤下楼、登场於艺声和小偷面前。其他成员一听到内裤的款式，都还记得勒！你一言我一语：「在家睡觉穿的？」「红色的？」「带心形的？」



回到偷窃事件，小偷经纪人看见利特开始哀求他与艺声别告发他，而利特认为对方体型硕大、激动之下可能会拿刀，便站到厨房前挡著。此时棚内的DinDin听著听著说：「这故事满有深度的。」不过后几秒氛围又变了，严肃的事件瞬间变爆笑事件！



利特模拟了当下的情境，不过他穿著舞台表演的西装插著口袋靠墙，艺声马上跳出来反驳：「四角内裤是没有口袋的！」然后重新示范利特当下的姿势，应该是有些害羞的把手档在内裤前。



这段节目片段被放到YouTube，网友留言：「艺声本来就不是直接搞笑的类型，但总是一本正经搞笑，SJ粉丝们都懂」、「艺声真有意思」、「艺声最棒」



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