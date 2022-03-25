《我家的熊孩子》Super Junior回顧宿舍抓小偷TMI！利特只穿內褲就幫忙抓人，花色還是愛心圖案

成員們都記得利特穿過的那條愛心圖案內褲XDDD

《我家的熊孩子》EP.284公開了Super Junior於《人氣歌謠》的新歌〈Callin'〉後台花絮，8個人（厲旭缺席）不僅聊起從未公開過的「三明治之戰」，還回顧起宿舍抓小偷的驚心動魄事件，不過細節超級搞笑。

▼前情提要



講完藝聲與神童的「三明治之戰」，利特就說藝聲綽號「天安瘋狗」，其實是不好惹的，而藝聲最有名的事蹟大概就是飛踢宿舍小偷。藝聲娓娓道來事件經過，表示那是練習生時期的事情，宿舍總是遭小偷，某晚小偷偷竊時，耳朵靈敏的藝聲就聽到了經紀人翻找東西的聲音。

藝聲在玄關看見了經紀人與其同夥拿了東西就要跑，藝聲便抓住對方和對方扭打在一起，還拿取電話直撥利特電話。住樓上的利特知道狀況很緊急，想也沒想就穿內衣及有紅色愛心圖案的四角內褲下樓、登場於藝聲和小偷面前。其他成員一聽到內褲的款式，都還記得勒！你一言我一語：「在家睡覺穿的？」「紅色的？」「帶心形的？」



回到偷竊事件，小偷經紀人看見利特開始哀求他與藝聲別告發他，而利特認為對方體型碩大、激動之下可能會拿刀，便站到廚房前擋著。此時棚內的DinDin聽著聽著說：「這故事滿有深度的。」不過後幾秒氛圍又變了，嚴肅的事件瞬間變爆笑事件！



利特模擬了當下的情境，不過他穿著舞台表演的西裝插著口袋靠牆，藝聲馬上跳出來反駁：「四角內褲是沒有口袋的！」然後重新示範利特當下的姿勢，應該是有些害羞的把手檔在內褲前。



這段節目片段被放到YouTube，網友留言：「藝聲本來就不是直接搞笑的類型，但總是一本正經搞笑，SJ粉絲們都懂」、「藝聲真有意思」、「藝聲最棒」



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