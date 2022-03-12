《偶然成为社长2》李光洙在青龙奖后台巧遇金宇彬感动想哭，被车太铉吐槽：「你们不是天天都见面吗」

这档节目真的很感动和疗愈，有观众建议PD直接用这五人拍一个《花样青春》之类的旅行节目，不知大家有无兴趣看呢？ XD

10日播出的tvN综艺《偶然成为社长2》里，社长和工读生们在结束一天的营业后坐下来小酌一杯，金宇彬喝的是无酒精饮料，李光洙「警告」他明天工作不可以出错，金宇彬开玩笑说：「我是有自制能力的人，犯错之前就会停止。 」



车太铉感慨说宇彬真的很久没上电视了，林周焕：「去年青龙电影节之后就是这个节目。 」金宇彬在2017年诊断出患上鼻咽喉癌，中断活动2年6个月后终於在2019年11月通过青龙电影节颁奖礼正式重回大众视线。

李光洙：「当时我在后台巧遇宇彬，突然就哽咽了。 」车太铉知道光洙和宇彬经常见面，好奇问他为什么想哭？金宇彬：「他（李光洙）在我上台之前得奖了。 」赵寅成：「原来是因为得奖想哭吗？ 」李光洙放弃反驳：「为了优秀的我，干一杯吧！」XD



言归正传，李光洙说当时是因为久违地看到金宇彬好好打扮的帅气模样所以觉得感动，赵寅成也表示很能理解李光洙的心情。 金宇彬：「当时真的很紧张，真的很久不见，加上很多人为我担心，前辈们也都在前面为我鼓掌，非常感谢。 」



赵寅成边听边沉浸在感动中，突然说：「应该没想到综艺会成为你的回归之作吧？ 」李光洙说他虽然上了电视但几乎都戴著口罩，金宇彬：「就是说啊，不知道我奶奶能不能认出我。 」对著镜头打招呼：「奶奶！我重回电视了哦！」



在以综艺回归之后，金宇彬的新剧和电影也要在年内与大家见面啦，其中《我们的蓝调》已经定档4月9日开播，《外星+人》和《末日骑士》则有待公开具体档期。



这一段真的看得人很感动和疗愈，期待金宇彬以健康的状态继续活跃在演艺圈呀：



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