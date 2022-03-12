《偶然成為社長2》李光洙在青龍獎後台巧遇金宇彬感動想哭，被車太鉉吐槽：「你們不是天天都見面嗎」

這檔節目真的很感動和療癒，有觀眾建議PD直接用這五人拍一個《花樣青春》之類的旅行節目，不知大家有無興趣看呢？ XD

10日播出的tvN綜藝《偶然成為社長2》裡，社長和工讀生們在結束一天的營業後坐下來小酌一杯，金宇彬喝的是無酒精飲料，李光洙「警告」他明天工作不可以出錯，金宇彬開玩笑說：「我是有自製能力的人，犯錯之前就會停止。 」



車太鉉感慨說宇彬真的很久沒上電視了，林周煥：「去年青龍電影節之後就是這個節目。 」金宇彬在2017年診斷出患上鼻咽喉癌，中斷活動2年6個月後終於在2019年11月通過青龍電影節頒獎禮正式重回大眾視線。

李光洙：「當時我在後台巧遇宇彬，突然就哽咽了。 」車太鉉知道光洙和宇彬經常見面，好奇問他為什麼想哭？金宇彬：「他（李光洙）在我上臺之前得獎了。 」趙寅成：「原來是因為得獎想哭嗎？ 」李光洙放棄反駁：「為了優秀的我，干一杯吧！」XD



言歸正傳，李光洙說當時是因為久違地看到金宇彬好好打扮的帥氣模樣所以覺得感動，趙寅成也表示很能理解李光洙的心情。 金宇彬：「當時真的很緊張，真的很久不見，加上很多人為我擔心，前輩們也都在前面為我鼓掌，非常感謝。 」



趙寅成邊聽邊沉浸在感動中，突然說：「應該沒想到綜藝會成為你的回歸之作吧？ 」李光洙說他雖然上了電視但幾乎都戴著口罩，金宇彬：「就是說啊，不知道我奶奶能不能認出我。 」對著鏡頭打招呼：「奶奶！我重回電視了哦！」



在以綜藝回歸之後，金宇彬的新劇和電影也要在年內與大家見面啦，其中《我們的藍調》已經定檔4月9日開播，《外星+人》和《末日騎士》則有待公開具體檔期。



這一段真的看得人很感動和療癒，期待金宇彬以健康的狀態繼續活躍在演藝圈呀：



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