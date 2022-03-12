超神预言！朴明洙13年前就预言大S和具俊晔会结婚，6年前还曾预言过IU的歌名XD

韩国组合酷龙成员具俊晔和台湾女星徐熙媛（大S）突然宣布已登记结婚，引爆热议，此时不少人联想到了朴明洙曾经的预言。

这两日网路热议焦点就是他俩的婚事，女方离婚后再嫁20年前男友，男方一句「不能再浪费时间了」让很多人直呼「敢爱敢恨」。 这个时候朴明洙的过往发言引起关注，众人发现那时他就预言到了具俊晔和大S的大结局！

这是2009年播出的《无限挑战》中的场景，朴明洙、刘在锡、郑亨敦等人坐在休息室里看剧本，朴明洙突然说了一句：「喂，我演谁？ 演具俊晔吗？」 其他人笑哈哈地指正：「叫具俊表啦，男主角，男主角。」 当期的节目是人气剧《花样男子》特辑，而剧中男主角的名字就是「具俊表」，只是朴明洙记错成了「具俊晔」， 逗得众人捧腹大笑。《花样男子》大结局里，具俊表和女主角金丝草有情人终成眷属。事情就是这么巧，大S是台版《流星花园》的女主角「杉菜」的扮演者，而具俊晔又被朴明洙误称为韩版男主角「具俊表」，似乎冥冥之中缘分已经注定。於是大S和具俊晔婚讯公开后，《无限挑战》的相关内容被截图放到了网路上，并且火速传播开来，网友们都称「又被朴明洙说准了！」



朴明洙是有些预言能力在身的！比如IU的歌名。 2015年的《无限挑战》中，IU和朴明洙在节目中争吵，他和IU的对话场面中有出现了「Eight」，而2020年5月6日发行IU发行的单曲就是《Eight》。同期节目中，朴明秀还提到了「Celebrity」，这又和IU2021年1月发行的单曲《Celebrity》吻合，令粉丝感到十分神奇！



除此之外，朴明洙还预言过女演员权娜拉的成功，刘在锡与罗庆恩结婚等，在韩国搜索网站上打出「朴明洙」就会自动跳出「朴明洙 预言」的词条。



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