超神預言！朴明洙13年前就預言大S和具俊曄會結婚，6年前還曾預言過IU的歌名XD

韓國組合酷龍成員具俊曄和台灣女星徐熙媛（大S）突然宣佈已登記結婚，引爆熱議，此時不少人聯想到了朴明洙曾經的預言。

這兩日網路熱議焦點就是他倆的婚事，女方離婚後再嫁20年前男友，男方一句「不能再浪費時間了」讓很多人直呼「敢愛敢恨」。 這個時候朴明洙的過往發言引起關注，眾人發現那時他就預言到了具俊曄和大S的大結局！

這是2009年播出的《無限挑戰》中的場景，朴明洙、劉在錫、鄭亨敦等人坐在休息室裡看劇本，朴明洙突然說了一句：「喂，我演誰？ 演具俊曄嗎？」 其他人笑哈哈地指正：「叫具俊表啦，男主角，男主角。」 當期的節目是人氣劇《花樣男子》特輯，而劇中男主角的名字就是「具俊表」，只是朴明洙記錯成了「具俊曄」， 逗得眾人捧腹大笑。《花樣男子》大結局裡，具俊表和女主角金絲草有情人終成眷屬。事情就是這麼巧，大S是台版《流星花園》的女主角「杉菜」的扮演者，而具俊曄又被朴明洙誤稱為韓版男主角「具俊表」，似乎冥冥之中緣分已經註定。於是大S和具俊曄婚訊公開後，《無限挑戰》的相關內容被截圖放到了網路上，並且火速傳播開來，網友們都稱「又被朴明洙說準了！」



朴明洙是有些預言能力在身的！比如IU的歌名。 2015年的《無限挑戰》中，IU和朴明洙在節目中爭吵，他和IU的對話場面中有出現了「Eight」，而2020年5月6日發行IU發行的單曲就是《Eight》。同期節目中，朴明秀還提到了「Celebrity」，這又和IU2021年1月發行的單曲《Celebrity》吻合，令粉絲感到十分神奇！



除此之外，朴明洙還預言過女演員權娜拉的成功，劉在錫與羅慶恩結婚等，在韓國搜索網站上打出「朴明洙」就會自動跳出「朴明洙 預言」的詞條。



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