《Ghost Doctor》金泛完美分饰两角：「原来我也有调皮的这一面！」时时刻刻观察郑智薰还偷作笔记

本周刚刚完美终映的《Ghost Doctor》，其中金泛与Rain郑智薰在剧中的搭档令观众们非常喜爱，而金泛也因为设定，必须演出郑智薰灵魂附上他身体后的样子，等於一人分饰两角，更需要时时刻刻观察著郑智薰的小动作，为求演出更加精准。

tvN月火电视剧《Ghost Doctor》以自身最高收视完美收尾，得到观众们一致好评，剧情主要描述一位医术高明的医师车英民（郑智薰饰）因意外而昏迷不醒，发现自己灵魂可以附身在实习医师高胜卓（金泛饰）身上而继续为患者或自己进行手术，他该如何救活自己？金泛在剧中饰演的高胜卓一角，必须明确表现出在附身前后的差异，因此等於一人分饰两角，相当出色。



回顾6个月的拍摄期间，金泛也认为是对自己的再发现。他表示饰演了高胜卓这角色让他重新思考很多，平时私下的他可能不太笑，或是常让人觉得他很忧郁，不过他的心情其实是平静的。只是高胜卓这个角色有点调皮，所以现在很多人看到他反而说「你怎么一直笑著」，这句话反而令他感到开心，「原来我也有调皮的这一面啊」也让他重新思考一些事情。



《Ghost Doctor》再度唤醒了金泛体内的喜剧细胞，在16年前他曾演出MBC情境喜剧《无法阻挡的High Kick》，比起当年，《Ghost Doctor》更有像漫画般的表现，也是金泛很久没尝试过的，让他相当开心，也觉得观众们对於他开朗以及滑稽的部分似乎满喜欢的。而他也尝试在演出高胜卓一角时，加入了一些虚构又幻想的要素，在剧中表现出像漫画般的人物。



《Ghost Doctor》的一大看点，就是郑智薰与金泛共用一个身体，而金泛如何演出高胜卓以及附身后的车英民，秘诀就是无数次的观察郑智薰。金泛表示在刚开始拍摄的一两个月，他也观察著镜头外的郑智薰，看著他走路或是站立的样子，说话的语气，说话时会出现的手势与眼神方向等等，金泛甚至偷偷做了笔记，高胜卓穿医师袍的时候总是手插口袋弯著腰，但车英民遇见敏感对手时也将手插进裤子口袋中。高胜卓走路方式比较像迪士尼的人物，而车英民则是无时无刻挺直了腰杆与肩膀，展现出无比自信。



金泛在拍摄期间也从路人身上感受到自己的人气，当他亲切为大家签名时，观众们还会追问后续的剧情发展，他觉得是因为《Ghost Doctor》是一部能够轻松观赏的作品。演员生涯已经度过十多年的金泛，也坦言历经低潮，也正在苦恼如何度过作品结束后的空虚，不过问到他怎么缓解压力，他则表示目前都还没找到答案。接下来他将投入《九尾狐传2》的拍摄，相信大家又能再度期待他的新作品。



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