《Ghost Doctor》金汎完美分飾兩角：「原來我也有調皮的這一面！」時時刻刻觀察鄭智薰還偷作筆記

本週剛剛完美終映的《Ghost Doctor》，其中金汎與Rain鄭智薰在劇中的搭檔令觀眾們非常喜愛，而金汎也因為設定，必須演出鄭智薰靈魂附上他身體後的樣子，等於一人分飾兩角，更需要時時刻刻觀察著鄭智薰的小動作，為求演出更加精準。

tvN月火電視劇《Ghost Doctor》以自身最高收視完美收尾，得到觀眾們一致好評，劇情主要描述一位醫術高明的醫師車英民（鄭智薰飾）因意外而昏迷不醒，發現自己靈魂可以附身在實習醫師高勝卓（金汎飾）身上而繼續為患者或自己進行手術，他該如何救活自己？金汎在劇中飾演的高勝卓一角，必須明確表現出在附身前後的差異，因此等於一人分飾兩角，相當出色。



回顧6個月的拍攝期間，金汎也認為是對自己的再發現。他表示飾演了高勝卓這角色讓他重新思考很多，平時私下的他可能不太笑，或是常讓人覺得他很憂鬱，不過他的心情其實是平靜的。只是高勝卓這個角色有點調皮，所以現在很多人看到他反而說「你怎麼一直笑著」，這句話反而令他感到開心，「原來我也有調皮的這一面啊」也讓他重新思考一些事情。



《Ghost Doctor》再度喚醒了金汎體內的喜劇細胞，在16年前他曾演出MBC情境喜劇《無法阻擋的High Kick》，比起當年，《Ghost Doctor》更有像漫畫般的表現，也是金汎很久沒嘗試過的，讓他相當開心，也覺得觀眾們對於他開朗以及滑稽的部分似乎滿喜歡的。而他也嘗試在演出高勝卓一角時，加入了一些虛構又幻想的要素，在劇中表現出像漫畫般的人物。



《Ghost Doctor》的一大看點，就是鄭智薰與金汎共用一個身體，而金汎如何演出高勝卓以及附身後的車英民，秘訣就是無數次的觀察鄭智薰。金汎表示在剛開始拍攝的一兩個月，他也觀察著鏡頭外的鄭智薰，看著他走路或是站立的樣子，說話的語氣，說話時會出現的手勢與眼神方向等等，金汎甚至偷偷做了筆記，高勝卓穿醫師袍的時候總是手插口袋彎著腰，但車英民遇見敏感對手時也將手插進褲子口袋中。高勝卓走路方式比較像迪士尼的人物，而車英民則是無時無刻挺直了腰桿與肩膀，展現出無比自信。



金汎在拍攝期間也從路人身上感受到自己的人氣，當他親切為大家簽名時，觀眾們還會追問後續的劇情發展，他覺得是因為《Ghost Doctor》是一部能夠輕鬆觀賞的作品。演員生涯已經度過十多年的金汎，也坦言歷經低潮，也正在苦惱如何度過作品結束後的空虛，不過問到他怎麼緩解壓力，他則表示目前都還沒找到答案。接下來他將投入《九尾狐傳2》的拍攝，相信大家又能再度期待他的新作品。



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