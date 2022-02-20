冬奥结束！金南佶主演的高分韩剧《读取恶心的人们》终於要复播啦～，2月25日将播出最新一集

让大家久等了！赶快把这个好消息分享出去～。

拥有超高讨论度与好评的 SBS 犯罪推理剧《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们），很遗憾地因为碰上了过年与转播2022年北京冬奥运动赛事而被迫停播三周，喜爱金南佶的粉丝观众们也等得很苦。



终於！冬奥将会在今天正式结束，而官方发布的消息中，把《读取恶心的人们》的第7~12集称之为第二部份，将会在2月25、26日（下周五、六）晚间十点继续播出，总之，就是停播三周让剧迷们痛苦等待的日子终於要结束了。



三位演技派金南佶、陈善圭、金素辰的表现，在推理剧情中碰撞出的火花，也让人非常期待。



说到「停播」，顺便提一下 SBS 停播金南佶主演韩剧的黑历史，南佶哥在2010年首次担纲男主角的作品，就是 SBS 的《坏男人》，当时他与韩佳人携手主演，又是在《善德女王》中爆红后的主演机会。



开播后收视节节上升，最高到第五集的14%，本来后势看涨，却因为遇上转播运动赛事而停播，隔两周复播后只剩5.6%，之后仅维持6~7%的成绩，大结局以8.4%结束，也有许多粉丝感叹金南佶与SBS电视台八字不合。



不过，SBS《热血司祭》倒是非常成功就是了。



赶紧把《读取恶心的人们》复播的消息，分享给有在追这部剧的亲友吧！

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