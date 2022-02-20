冬奧結束！金南佶主演的高分韓劇《讀取惡心的人們》終於要復播啦～，2月25日將播出最新一集

讓大家久等了！趕快把這個好消息分享出去～。

擁有超高討論度與好評的 SBS 犯罪推理劇《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們），很遺憾地因為碰上了過年與轉播2022年北京冬奧運動賽事而被迫停播三週，喜愛金南佶的粉絲觀眾們也等得很苦。



終於！冬奧將會在今天正式結束，而官方發佈的消息中，把《讀取惡心的人們》的第7~12集稱之為第二部份，將會在2月25、26日（下週五、六）晚間十點繼續播出，總之，就是停播三週讓劇迷們痛苦等待的日子終於要結束了。



三位演技派金南佶、陳善圭、金素辰的表現，在推理劇情中碰撞出的火花，也讓人非常期待。



說到「停播」，順便提一下 SBS 停播金南佶主演韓劇的黑歷史，南佶哥在2010年首次擔綱男主角的作品，就是 SBS 的《壞男人》，當時他與韓佳人攜手主演，又是在《善德女王》中爆紅後的主演機會。



開播後收視節節上升，最高到第五集的14%，本來後勢看漲，卻因為遇上轉播運動賽事而停播，隔兩週復播後只剩5.6%，之後僅維持6~7%的成績，大結局以8.4%結束，也有許多粉絲感嘆金南佶與SBS電視台八字不合。



不過，SBS《熱血司祭》倒是非常成功就是了。



趕緊把《讀取惡心的人們》復播的消息，分享給有在追這部劇的親友吧！

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