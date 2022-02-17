《炒年糕店那哥哥》李东辉对池锡辰初印象：「鼻子真的很大！」透露李光洙说：「老了要像哥一样」

李东辉和李光洙，虽然都爱吐槽池锡辰，但其实心里都当作是模范啊～！

《炒年糕店那哥哥》15日播出的EP.9，炒年糕店迁址并重新开幕，和池锡辰因MSG Wannabe结缘的李东辉以其「刚布」身分出演，聊了许多池锡辰的事。

池锡辰回忆与李东辉初见面是在电视剧《明星伙伴》（我家也有大明星），当时池锡辰用自己的名字客串了人气主持人一角。李东辉想起对池锡辰的第一印象，老实的说：「应该很多人都一样吧？鼻子真的很大！」王鼻子在旁只是笑著。



「但真的是电视机里出来的艺人，真的很像明星，哥背后有著光芒，（很从容）说著：『好，很高兴见到你。』比起其他见到的前辈还感到神奇。」李东辉继续说著，并挂保证从未和池锡辰有世代差异。



他还补充了一个小故事：「光洙也是这么说的，如果问他想像哪个人一样老去的话，他说想像锡辰哥一样老去，说是他内心很尊重的人。我也是，老了想和哥一样。」



池锡辰听了又惊又喜，接著说起自己的处事哲学：要取得工作和生活的平衡，不想做的事就不要做！结果被李东辉吐槽很不负责任，更说池锡辰嘴巴上那样讲，但其实把工作排很满、根本没得休息。



▼相关影片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻