《炒年糕店那哥哥》李東輝對池錫辰初印象：「鼻子真的很大！」透露李光洙說：「老了要像哥一樣」

李東輝和李光洙，雖然都愛吐槽池錫辰，但其實心裡都當作是模範啊～！

《炒年糕店那哥哥》15日播出的EP.9，炒年糕店遷址並重新開幕，和池錫辰因MSG Wannabe結緣的李東輝以其「剛布」身分出演，聊了許多池錫辰的事。

池錫辰回憶與李東輝初見面是在電視劇《明星夥伴》（我家也有大明星），當時池錫辰用自己的名字客串了人氣主持人一角。李東輝想起對池錫辰的第一印象，老實的說：「應該很多人都一樣吧？鼻子真的很大！」王鼻子在旁只是笑著。



「但真的是電視機裡出來的藝人，真的很像明星，哥背後有著光芒，（很從容）說著：『好，很高興見到你。』比起其他見到的前輩還感到神奇。」李東輝繼續說著，並掛保證從未和池錫辰有世代差異。



他還補充了一個小故事：「光洙也是這麼說的，如果問他想像哪個人一樣老去的話，他說想像錫辰哥一樣老去，說是他內心很尊重的人。我也是，老了想和哥一樣。」



池錫辰聽了又驚又喜，接著說起自己的處事哲學：要取得工作和生活的平衡，不想做的事就不要做！結果被李東輝吐槽很不負責任，更說池錫辰嘴巴上那樣講，但其實把工作排很滿、根本沒得休息。



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