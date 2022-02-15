《绅士与小姐》「朴丹丹」李世熙有望与D.O都敬秀搭档KBS新剧《真剑胜负》

网友笑称「朴老师姐姐」要变成「检察官姐姐」了～XD

昨（14）日有消息，近期以连续剧《绅士与小姐》「朴丹丹」一角获得高知名度的李世熙，有望演出KBS 2TV新剧《真剑胜负》女主角和都敬秀（EXO D.O）搭档。



根据韩国媒体的消息，李世熙收到了《真剑胜负》的邀约，正在积极讨论演出与否，而男主角先前曾传出是曾演出《与神同行》、《摇摆男孩》、《百日的郎君》等等作品，并且将推出韩版《不能说的秘密》的演技派爱豆D.O。



关於《真剑胜负》的剧情大纲，其讲述用粗鲁、不良方式作为武装的检察官，为弱者和受害者执行「最后的正义」，要痛快的粉碎韩国所有腐败根源，包含检察组织。

李世熙有望出演《真剑胜负》的消息在韩网传开，由於她在《绅士与小姐》里被男主角喊作「朴老师姐姐」，因此网友开玩笑说她要变成「检察官姐姐」了。又因为她在剧中名字「朴丹丹」（박단단）。和D.O粉丝名「Dandan」（단단）同音，让网友认为相当巧、很神奇。

李世熙2015年以罗允权MV出道，后来多演网路剧以及电视剧配角，直至去年才突破500:1高竞争率主演连续剧《绅士与小姐》爆红，还拿下2021 KBS演技大赏最佳女新人，如果确定演出《真剑胜负》，那么《真剑胜负》可能会是她第一部迷你剧女一之作。



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