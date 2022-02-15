《紳士與小姐》「朴丹丹」李世熙有望與D.O都敬秀搭檔KBS新劇《真劍勝負》

網友笑稱「朴老師姐姐」要變成「檢察官姐姐」了～XD

昨（14）日有消息，近期以連續劇《紳士與小姐》「朴丹丹」一角獲得高知名度的李世熙，有望演出KBS 2TV新劇《真劍勝負》女主角和都敬秀（EXO D.O）搭檔。



根據韓國媒體的消息，李世熙收到了《真劍勝負》的邀約，正在積極討論演出與否，而男主角先前曾傳出是曾演出《與神同行》、《搖擺男孩》、《百日的郎君》等等作品，並且將推出韓版《不能說的秘密》的演技派愛豆D.O。



關於《真劍勝負》的劇情大綱，其講述用粗魯、不良方式作為武裝的檢察官，為弱者和受害者執行「最後的正義」，要痛快的粉碎韓國所有腐敗根源，包含檢察組織。

李世熙有望出演《真劍勝負》的消息在韓網傳開，由於她在《紳士與小姐》裡被男主角喊作「朴老師姐姐」，因此網友開玩笑說她要變成「檢察官姐姐」了。又因為她在劇中名字「朴丹丹」（박단단）。和D.O粉絲名「Dandan」（단단）同音，讓網友認為相當巧、很神奇。

李世熙2015年以羅允權MV出道，後來多演網路劇以及電視劇配角，直至去年才突破500:1高競爭率主演連續劇《紳士與小姐》爆紅，還拿下2021 KBS演技大賞最佳女新人，如果確定演出《真劍勝負》，那麼《真劍勝負》可能會是她第一部迷你劇女一之作。



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