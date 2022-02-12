今晚有两部新剧首播！朴敏英&宋江《气象厅的人们》VS金泰梨&南柱赫《二十五，二十一》

【简介&预告】《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》VS《二十五，二十一》大家会先打开哪一部剧追呢～？

今天！2月12日起，每周六、日的晚间，JTBC《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》与 tvN《二十五，二十一》正面对打，而且，Netflix 平台还会同步上线，想想都觉得非常刺激。

【先看演员阵容和制作团队！】

《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》是由朴敏英与宋江主演，《山茶花开时》的导演车荣勋与《夫妻的世界》的姜银庆编剧团队「字Line」的旗下编剧善英合作打造。



金泰梨&南柱赫《二十五，二十一》是由金泰梨与南柱赫主演，由《请输入检索词WWW》、《The King：永远的君主》的郑志贤导演与《请输入检索词WWW》的权度恩编剧二度合作打造。



【再来是剧情跟人物简介】

《气象厅的人们》讲述比热带夜更火热、局部暴雨更让人捉摸不定的气象局中，人们工作和恋爱的职场浪漫电视剧。人设是气象厅职业女强人陈夏京（朴敏英 饰）遇上农村长大的人气预报员李时雨（宋江 饰）。



▼《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》正式预告：



《二十五，二十一》讲述在整个世界动荡不安的1998年，22岁和18岁第一次见面，互相喊出对方的名字，三年间不断的经历创伤、误会、最后彼此依靠，25岁和21岁那一年才相爱的青春罗曼史。人设是击剑神童出身的的金牌得主罗希度（金泰梨 饰），遇上体育记者白易辰（南柱赫 饰）。



▼《二十五，二十一》正式预告：



感受过两部剧的氛围后，大家今晚会先打开哪一部观赏呢～？



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