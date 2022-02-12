今晚有兩部新劇首播！朴敏英&宋江《氣象廳的人們》VS金泰梨&南柱赫《二十五，二十一》

【簡介&預告】《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》VS《二十五，二十一》大家會先打開哪一部劇追呢～？

今天！2月12日起，每週六、日的晚間，JTBC《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》與 tvN《二十五，二十一》正面對打，而且，Netflix 平台還會同步上線，想想都覺得非常刺激。

【先看演員陣容和製作團隊！】

《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》是由朴敏英與宋江主演，《山茶花開時》的導演車榮勳與《夫妻的世界》的姜銀慶編劇團隊「字Line」的旗下編劇善英合作打造。



金泰梨&南柱赫《二十五，二十一》是由金泰梨與南柱赫主演，由《請輸入檢索詞WWW》、《The King：永遠的君主》的鄭志賢導演與《請輸入檢索詞WWW》的權度恩編劇二度合作打造。



【再來是劇情跟人物簡介】

《氣象廳的人們》講述比熱帶夜更火熱、局部暴雨更讓人捉摸不定的氣象局中，人們工作和戀愛的職場浪漫電視劇。人設是氣象廳職業女強人陳夏京（朴敏英 飾）遇上農村長大的人氣預報員李時雨（宋江 飾）。



▼《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》正式預告：



《二十五，二十一》講述在整個世界動盪不安的1998年，22歲和18歲第一次見面，互相喊出對方的名字，三年間不斷的經歷創傷、誤會、最後彼此依靠，25歲和21歲那一年才相愛的青春羅曼史。人設是擊劍神童出身的的金牌得主羅希度（金泰梨 飾），遇上體育記者白易辰（南柱赫 飾）。



▼《二十五，二十一》正式預告：



感受過兩部劇的氛圍後，大家今晚會先打開哪一部觀賞呢～？



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