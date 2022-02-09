以前想到「李祘」都会想到他！李瑞镇：「李祘现在是俊昊了，我现在是朴院长」

曾是一代君王的「李祘」李瑞镇，近日很牺牲的变身了秃头医师「内科朴院长」，他接受了各大韩媒采访，提及自己为何接演《内科朴院长》，也回答了自己对於《李祘》因《衣袖红镶边》再次受关注的反应。

李瑞镇2007年主演MBC长篇历史剧《李祘》，该剧写下了全韩国AGB 35.5%的极高收视率，成为韩国当年最高收视电视剧，李瑞镇的人气也随之大涨，在亚洲获得高知名度。自此之后，人们想到正祖李祘都会想到李瑞镇，对剧中李祘与宫女出身的成松渊（韩志旼 饰）之间的恋爱故事也难以忘怀。

▼《李祘》



▼李瑞镇与韩志旼2017年在实境秀《一日三餐渔村篇4》同框，曾引发不小的话题度



而2021 MBC再度推出了以正祖李祘为主角的历史迷你剧《衣袖红镶边》，虽然让李祘的形象渐渐被李俊昊取代，但也有不少剧迷为了钻研历史而回头观看《李祘》。对此，李瑞镇妙答：「现在想不起来我主演的李祘了，一起被提出来也很丢脸， 现在李祘就是俊昊了。」

▼《衣袖红镶边》



李瑞镇还说自己和玉泽演关系很好，所以很了解2PM：「每次看到俊昊都觉得他以后会非常成功，也和他说过。很开心他现在那么成功。」

「李祘是俊昊，我是朴院长。」他如此强调。虽然李瑞镇一开始拿到《内科朴院长》还觉得「给错剧本了」，但他下定决心演出便豁了出去。他透露徐俊范导演一开始根本没有要他照著原著漫画扮光头，是自己积极争取来的，连《一日三餐》罗䁐锡PD看了都捧腹大笑呢！

▼《内科朴院长》



无论是此访谈或是看李瑞镇的节目，从他的言谈中可知他并不恋栈过往辉煌成绩，勇於突破自己，在《内科朴院长》不仅扮秃头还扮女装呢！不过他说「仅限此次」，但如果要拍第二季的话「当然要演了」。

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