以前想到「李祘」都會想到他！李瑞鎮：「李祘現在是俊昊了，我現在是朴院長」

曾是一代君王的「李祘」李瑞鎮，近日很犧牲的變身了禿頭醫師「內科朴院長」，他接受了各大韓媒採訪，提及自己為何接演《內科朴院長》，也回答了自己對於《李祘》因《衣袖紅鑲邊》再次受關注的反應。

李瑞鎮2007年主演MBC長篇歷史劇《李祘》，該劇寫下了全韓國AGB 35.5%的極高收視率，成為韓國當年最高收視電視劇，李瑞鎮的人氣也隨之大漲，在亞洲獲得高知名度。自此之後，人們想到正祖李祘都會想到李瑞鎮，對劇中李祘與宮女出身的成松淵（韓志旼 飾）之間的戀愛故事也難以忘懷。

▼《李祘》



▼李瑞鎮與韓志旼2017年在實境秀《一日三餐漁村篇4》同框，曾引發不小的話題度



而2021 MBC再度推出了以正祖李祘為主角的歷史迷你劇《衣袖紅鑲邊》，雖然讓李祘的形象漸漸被李俊昊取代，但也有不少劇迷為了鑽研歷史而回頭觀看《李祘》。對此，李瑞鎮妙答：「現在想不起來我主演的李祘了，一起被提出來也很丟臉， 現在李祘就是俊昊了。」

▼《衣袖紅鑲邊》



李瑞鎮還說自己和玉澤演關係很好，所以很了解2PM：「每次看到俊昊都覺得他以後會非常成功，也和他說過。很開心他現在那麼成功。」

「李祘是俊昊，我是朴院長。」他如此強調。雖然李瑞鎮一開始拿到《內科朴院長》還覺得「給錯劇本了」，但他下定決心演出便豁了出去。他透露徐俊範導演一開始根本沒有要他照著原著漫畫扮光頭，是自己積極爭取來的，連《一日三餐》羅䁐錫PD看了都捧腹大笑呢！

▼《內科朴院長》



無論是此訪談或是看李瑞鎮的節目，從他的言談中可知他並不戀棧過往輝煌成績，勇於突破自己，在《內科朴院長》不僅扮禿頭還扮女裝呢！不過他說「僅限此次」，但如果要拍第二季的話「當然要演了」。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞