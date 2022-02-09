以前想到「李祘」都會想到他！李瑞鎮：「李祘現在是俊昊了，我現在是朴院長」

以前想到「李祘」都會想到他！李瑞鎮：「李祘現在是俊昊了，我現在是朴院長」

韓劇   2022年2月9日   星期三14:10   草莓   15

（封面圖源：MBC《李祘》&《衣袖紅鑲邊》官方海報、TVING《內科朴院長》官方海報）

曾是一代君王的「李祘」李瑞鎮，近日很犧牲的變身了禿頭醫師「內科朴院長」，他接受了各大韓媒採訪，提及自己為何接演《內科朴院長》，也回答了自己對於《李祘》因《衣袖紅鑲邊》再次受關注的反應。

李瑞鎮2007年主演MBC長篇歷史劇《李祘》，該劇寫下了全韓國AGB 35.5%的極高收視率，成為韓國當年最高收視電視劇，李瑞鎮的人氣也隨之大漲，在亞洲獲得高知名度。自此之後，人們想到正祖李祘都會想到李瑞鎮，對劇中李祘與宮女出身的成松淵（韓志旼 飾）之間的戀愛故事也難以忘懷。

▼《李祘》
（圖源：MBC《李祘》官方海報）（圖源：MBC《李祘》官方海報）

▼李瑞鎮與韓志旼2017年在實境秀《一日三餐漁村篇4》同框，曾引發不小的話題度

而2021 MBC再度推出了以正祖李祘為主角的歷史迷你劇《衣袖紅鑲邊》，雖然讓李祘的形象漸漸被李俊昊取代，但也有不少劇迷為了鑽研歷史而回頭觀看《李祘》。對此，李瑞鎮妙答：「現在想不起來我主演的李祘了，一起被提出來也很丟臉， 現在李祘就是俊昊了。」

▼《衣袖紅鑲邊》
（圖源：MBC《衣袖紅鑲邊》官方海報）（圖源：MBC《衣袖紅鑲邊》官方海報）

李瑞鎮還說自己和玉澤演關係很好，所以很了解2PM：「每次看到俊昊都覺得他以後會非常成功，也和他說過。很開心他現在那麼成功。」

「李祘是俊昊，我是朴院長。」他如此強調。雖然李瑞鎮一開始拿到《內科朴院長》還覺得「給錯劇本了」，但他下定決心演出便豁了出去。他透露徐俊範導演一開始根本沒有要他照著原著漫畫扮光頭，是自己積極爭取來的，連《一日三餐》羅䁐錫PD看了都捧腹大笑呢！

▼《內科朴院長》
（圖源：TVING《內科朴院長》官方海報）（圖源：TVING《內科朴院長》官方海報）

無論是此訪談或是看李瑞鎮的節目，從他的言談中可知他並不戀棧過往輝煌成績，勇於突破自己，在《內科朴院長》不僅扮禿頭還扮女裝呢！不過他說「僅限此次」，但如果要拍第二季的話「當然要演了」。

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留言/評論
  • 喜歡李瑞鎮演的李祘
    3小時前
  • 哥很大氣👍 有實力的演員才不想被以前演的角色定型呢，總之，不管以前還是現在，說到李祘都會想到瑞鎮哥和俊昊，各有各的好。
    2小時前
  • 看完院長根本回不去😂😂😂
    5小時前
  • 李瑞鎮真的很有前輩謙虛的氣度！👍👍👍，俊昊&李瑞鎮倆位都演的超棒！👏👏👏
    2小時前
  • 2個都演得很讚啊！2個人也是很用心認真的, 年代不同 故事主軸不同~跟女主的默契也是很重要...
    3小時前
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