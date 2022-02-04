《Running Man》游戏打给亲友：李相烨快速识破且大演特演，最强昌珉有求必应说唱就唱

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《Running Man》周日播出的壬寅年坛君神话竞赛（2022-01-30期，EP.590），其中一个游戏要让老虎（属虎来宾）打给亲友，老虎要边吃披萨边打电话，越晚听见「你在吃什么？」最有利，明星亲友的反应都相当有趣。

梁世灿→曹世镐

明明梁世灿和全昭旻不同队，但梁世灿打电话给曹世镐时，全昭旻也跟著加入：「哥哥哥哥！我痛痛！」梁世灿多亏全昭旻有了更多空档能吃披萨，但嘴巴被塞满、讲话开始模糊不清。



曹世镐丝毫没有察觉梁世灿在吃东西，两个人开始鸡同鸭讲江南、江陵傻傻分不清楚。等到时间到了、刘在锡开口之后，曹世镐才惊觉梁世灿在录节目，不过有人察觉曹世镐是假装不知情。



最好笑的在刘在锡的举动，刘在锡答应让曹世镐打招呼5秒，5秒一到就当机立断挂电话，笑翻所有人。



全昭旻→李相烨

全昭旻再次使出了同情战术(?)先聊自己的伤势，不过李相烨不买单：「开玩笑的吧？」全昭旻说自己还打了石膏，却换来李相烨一阵爆笑，然后开启演戏模式激动关心全昭旻：「现在受伤了吗？在哪里啊？我现在去你那里！」



全昭旻嘴巴塞满食物回答不了，李相烨直呼：「昭旻啊？牙齿……牙齿也受伤了吧？昭旻啊――」整套戏演好演满XD



银赫（Super Junior）→最强昌珉（东方神起）

银赫打给同门的「昌昌昌昌」昌珉，使出的战术前所未见，竟然直接要对方唱歌给自己听，昌珉就一首两首有求必应的唱著。



相关影片〈自然的PPL〉在YouTube上很受欢迎，网友留言：「希望李相烨近期再次出演哈哈」、「李相烨突然爆笑的样子太搞笑了」、「曹世镐和李相烨都发现自己参与了录制就马上换声音，太搞笑了」、「知道如何应对拍摄过程中打来的Running Man成员，相烨哥演技果然很棒」、「烨相哥泰有眼力了，马上就演起昭旻喜欢的情境剧，太甜了」。



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