《Running Man》遊戲打給親友：李相燁快速識破且大演特演，最強昌珉有求必應說唱就唱

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《Running Man》週日播出的壬寅年壇君神話競賽（2022-01-30期，EP.590），其中一個遊戲要讓老虎（屬虎來賓）打給親友，老虎要邊吃披薩邊打電話，越晚聽見「你在吃什麼？」最有利，明星親友的反應都相當有趣。

梁世燦→曹世鎬

明明梁世燦和全昭旻不同隊，但梁世燦打電話給曹世鎬時，全昭旻也跟著加入：「哥哥哥哥！我痛痛！」梁世燦多虧全昭旻有了更多空檔能吃披薩，但嘴巴被塞滿、講話開始模糊不清。



曹世鎬絲毫沒有察覺梁世燦在吃東西，兩個人開始雞同鴨講江南、江陵傻傻分不清楚。等到時間到了、劉在錫開口之後，曹世鎬才驚覺梁世燦在錄節目，不過有人察覺曹世鎬是假裝不知情。



最好笑的在劉在錫的舉動，劉在錫答應讓曹世鎬打招呼5秒，5秒一到就當機立斷掛電話，笑翻所有人。



全昭旻→李相燁

全昭旻再次使出了同情戰術(?)先聊自己的傷勢，不過李相燁不買單：「開玩笑的吧？」全昭旻說自己還打了石膏，卻換來李相燁一陣爆笑，然後開啟演戲模式激動關心全昭旻：「現在受傷了嗎？在哪裡啊？我現在去你那裡！」



全昭旻嘴巴塞滿食物回答不了，李相燁直呼：「昭旻啊？牙齒……牙齒也受傷了吧？昭旻啊──」整套戲演好演滿XD



銀赫（Super Junior）→最強昌珉（東方神起）

銀赫打給同門的「昌昌昌昌」昌珉，使出的戰術前所未見，竟然直接要對方唱歌給自己聽，昌珉就一首兩首有求必應的唱著。



相關影片〈自然的PPL〉在YouTube上很受歡迎，網友留言：「希望李相燁近期再次出演哈哈」、「李相燁突然爆笑的樣子太搞笑了」、「曹世鎬和李相燁都發現自己參與了錄製就馬上換聲音，太搞笑了」、「知道如何應對拍攝過程中打來的Running Man成員，相燁哥演技果然很棒」、「燁相哥泰有眼力了，馬上就演起昭旻喜歡的情境劇，太甜了」。



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