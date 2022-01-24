这对分手都5年了？！雪炫&ZICO在崔泰俊朴信惠婚礼上时隔多年再会，韩网民评：好尴尬呀

韩剧女神朴信惠和演员男友崔泰俊举办盛大婚礼，这对已经分手了5年的爱豆CP为此重逢。

朴信惠和崔泰俊作为韩娱圈的人脉王，身边不乏明星好友，他俩的婚礼堪比小型颁奖礼，李敏镐、南宫珉、柳俊烈、李瑞镇、李善彬、IU、李洪基、Crush、EXO D.O.、李笛等人齐亮相，可谓是群星璀璨了。 崔泰俊11年的好兄弟ZICO还在婚礼上朗读了亲笔信，为新人送上祝福。 而贺客当中还有2013年和崔泰俊一起出演电视剧《丑八怪警报》的雪炫。



如果不再提及，大家可能都忘了顶流爱豆AOA雪炫和BLOCK B ZICO曾经谈过恋爱的事情，两人於2016年公开恋爱，雪炫被拍到乘坐ZICO的黑色保时捷前往汉江边甜蜜约会。但承认恋情之后仅3个月他们就分手了。分手原因是雪炫方面称因周边的过度关注感到负担，关系自然而然疏远。ZICO方则表示因涉及私生活，详情不方便透露。之后就几乎再没见过两人出现在同一个场合，而这次分手的恋人重逢是在别人的婚礼上，曾经他俩谈恋爱的新闻有多劲爆，这次他们重逢的消息就有多大的关注度。



看到昔日就情侣重逢，广大网民们也很感叹，纷纷留言表示：「遇到会不会很尴尬」、「我是不是退网了，完全不记得他俩交往过」、「5年了??? 时间过得也太快了吧」、「他们是不是不知道对方会来」、「换做是我，绝对不会去有前任的地方」等。

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