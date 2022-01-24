這對分手都5年了？！雪炫&ZICO在崔泰俊朴信惠婚禮上時隔多年再會，韓網民評：好尷尬呀

韓劇女神朴信惠和演員男友崔泰俊舉辦盛大婚禮，這對已經分手了5年的愛豆CP為此重逢。

朴信惠和崔泰俊作為韓娛圈的人脈王，身邊不乏明星好友，他倆的婚禮堪比小型頒獎禮，李敏鎬、南宮珉、柳俊烈、李瑞鎮、李善彬、IU、李洪基、Crush、EXO D.O.、李笛等人齊亮相，可謂是群星璀璨了。 崔泰俊11年的好兄弟ZICO還在婚禮上朗讀了親筆信，為新人送上祝福。 而賀客當中還有2013年和崔泰俊一起出演電視劇《醜八怪警報》的雪炫。



如果不再提及，大家可能都忘了頂流愛豆AOA雪炫和BLOCK B ZICO曾經談過戀愛的事情，兩人於2016年公開戀愛，雪炫被拍到乘坐ZICO的黑色保時捷前往漢江邊甜蜜約會。但承認戀情之後僅3個月他们就分手了。分手原因是雪炫方面稱因周邊的過度關注感到負擔，關係自然而然疏遠。ZICO方則表示因涉及私生活，詳情不方便透露。之後就幾乎再沒見過兩人出現在同一個場合，而這次分手的戀人重逢是在別人的婚禮上，曾經他倆談戀愛的新聞有多勁爆，這次他們重逢的消息就有多大的關注度。



看到昔日就情侶重逢，廣大網民們也很感歎，紛紛留言表示：「遇到會不會很尷尬」、「我是不是退網了，完全不記得他倆交往過」、「5年了??? 時間過得也太快了吧」、「他們是不是不知道對方會來」、「換做是我，絕對不會去有前任的地方」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞