朴信惠宣誓哽咽，与崔泰俊甜蜜亲吻♥ 宾客阵容超豪华！

朴信惠哭了，崔泰俊马上帮忙擦眼泪~~ 动员至少25名圈内朋友到场！

朴信惠与崔泰俊今日22日在首尔一处教会举办非公开婚礼。 李洪基、Crush、EXO D.O.、李笛献唱祝歌。 和崔泰俊是11年好友的ZICO朗读为两人写的祝诗。

200名宾客出席，其中有利特、崔始源、IU、金明民、李敏镐、李瑞镇、金泛、柳演锡、南宫珉、吴涟序、雪炫、南志铉、李世荣、尹钧相、严智苑、任瑟雍、黄灿盛、李东辉、柳俊烈、李善彬、孙延在、裴正南等艺人。

▼李善彬PO文：「我们泰俊好好照顾信惠欧尼，祈祷欧尼欧巴两人幸福美满！我今天也流泪了.. 为什么总是这么感动激动.. 」



▼裴正南PO出和朴信惠的合照：「信惠啊，十分十分恭喜啊，永远幸福哦~」



▼李敏镐PO出「朴信惠」、「金叹」、「我是不是该祝福你」字样。（延伸阅读：‎「金叹」李敏镐出席朴信惠♥崔泰俊婚礼！还改用《继承者们》台词）



▼吴尚津PO文：「信惠啊，恭喜呀，祝一辈子幸福哦」



▼宣誓&亲吻影片

先是崔泰俊宣誓：「我崔泰俊将视朴信惠为我的妻子，无论喜悦或悲伤，富有或贫穷，健康或生病，永远爱你、珍惜你，在上帝和家人面前宣誓。 」

接著朴信惠宣誓：「我朴信惠将视崔泰俊为我的丈夫，无论喜悦或悲伤，富有或贫穷（开始哽咽），健康或生病，永远爱你、珍惜你，在上帝和家人面前宣誓。 」



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