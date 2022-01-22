朴信惠宣誓哽咽，與崔泰俊甜蜜親吻♥ 賓客陣容超豪華！

朴信惠哭了，崔泰俊馬上幫忙擦眼淚~~ 動員至少25名圈內朋友到場！

朴信惠與崔泰俊今日22日在首爾一處教會舉辦非公開婚禮。 李洪基、Crush、EXO D.O.、李笛獻唱祝歌。 和崔泰俊是11年好友的ZICO朗讀為兩人寫的祝詩。

200名賓客出席，其中有利特、崔始源、IU、金明民、李敏鎬、李瑞鎮、金汎、柳演錫、南宮珉、吳漣序、雪炫、南志鉉、李世榮、尹鈞相、嚴智苑、任瑟雍、黃燦盛、李東輝、柳俊烈、李善彬、孫延在、裴正南等藝人。

▼李善彬PO文：「我們泰俊好好照顧信惠歐尼，祈禱歐尼歐巴兩人幸福美滿！我今天也流淚了.. 為什麼總是這麼感動激動.. 」



▼裴正南PO出和朴信惠的合照：「信惠啊，十分十分恭喜啊，永遠幸福哦~」



▼李敏鎬PO出「朴信惠」、「金嘆」、「我是不是該祝福你」字樣。（延伸閱讀：‎「金嘆」李敏鎬出席朴信惠♥崔泰俊婚禮！還改用《繼承者們》台詞）



▼吳尚津PO文：「信惠啊，恭喜呀，祝一輩子幸福哦」



▼宣誓&親吻影片

先是崔泰俊宣誓：「我崔泰俊將視朴信惠為我的妻子，無論喜悅或悲傷，富有或貧窮，健康或生病，永遠愛你、珍惜你，在上帝和家人面前宣誓。 」

接著朴信惠宣誓：「我朴信惠將視崔泰俊為我的丈夫，無論喜悅或悲傷，富有或貧窮（開始哽咽），健康或生病，永遠愛你、珍惜你，在上帝和家人面前宣誓。 」



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