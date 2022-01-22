《内科朴院长》导演没要求的「秃头造型」是李瑞镇主动提议的，戴上摘下总共要2小时！

金光奎看到李瑞镇「秃头造型」产生危机感，担心自己角色被抢~XD

李瑞镇和罗美兰为宣传《内科朴院长》，21日做客SBS《崔华静的PowerTime》电台节目。 李瑞镇吐露：「秃头假发戴要花一个半小时，摘也要花半小时，最近觉得那个发型更自然。 」罗美兰说之前有问他以后有没有可能变秃，李瑞镇回答：「我发量很多的！ 」



李瑞镇：「一开始接到剧本时，只是戴假发的设定，但是我看原版网漫的象徵就是秃头，所以觉得没法不展示这个。 演员们其实喜欢这种打破固定形象的造型，所以我提议了秃头。 导演其实没让做秃头，我提议之后反而想说服我，我说要做，所以导演还多加了几场秃头的戏。 」



DJ问他所属公司对此的反应，李瑞镇说：「公司觉得我作为演员尝试一次也挺好的，代表还说秃头更适合我XD，我说要做秃头造型，有很多人担心会毁形象，幸好海报出来之后，反响很好。 」罗美兰附言道：「形象变得更平易近人了。 」



DJ提到同剧组的金光奎的秃头形象，李瑞镇：「金光奎一开始拍摄时，就笑话我戴假发的样子太搞笑了，后面看到我秃头造型的时候就紧张起来了，担心自己的角色被我抢了XD」



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