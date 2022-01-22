《內科朴院長》導演沒要求的「禿頭造型」是李瑞鎮主動提議的，戴上摘下總共要2小時！

金光奎看到李瑞鎮「禿頭造型」產生危機感，擔心自己角色被搶~XD

李瑞鎮和羅美蘭為宣傳《內科朴院長》，21日做客SBS《崔華靜的PowerTime》電台節目。 李瑞鎮吐露：「禿頭假髮戴要花一個半小時，摘也要花半小時，最近覺得那個髮型更自然。 」羅美蘭說之前有問他以後有沒有可能變禿，李瑞鎮回答：「我髮量很多的！ 」



李瑞鎮：「一開始接到劇本時，只是戴假髮的設定，但是我看原版網漫的象徵就是禿頭，所以覺得沒法不展示這個。 演員們其實喜歡這種打破固定形象的造型，所以我提議了禿頭。 導演其實沒讓做禿頭，我提議之後反而想說服我，我說要做，所以導演還多加了幾場禿頭的戲。 」



DJ問他所屬公司對此的反應，李瑞鎮說：「公司覺得我作為演員嘗試一次也挺好的，代表還說禿頭更適合我XD，我說要做禿頭造型，有很多人擔心會毀形象，幸好海報出來之後，反響很好。 」羅美蘭附言道：「形象變得更平易近人了。 」



DJ提到同劇組的金光奎的禿頭形象，李瑞鎮：「金光奎一開始拍攝時，就笑話我戴假髮的樣子太搞笑了，後面看到我禿頭造型的時候就緊張起來了，擔心自己的角色被我搶了XD」



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