今冬潮流单品「Balaclava」韩国女星几乎人手必备：宋智孝、韩孝周、雪炫等！

最近几个月的Hot Item就属这个Balaclava啦，超考验颜值呢~

今年冬季在韩国女星中流行起Balaclava套头帽，这种帽子起源於寒冷地区Balaclava，用於给头颈部保暖放风，也经常出现於影视作品的歹徒角色头上。 这股时尚潮流重新掀起，不少品牌推出Balaclava单品，许多女星都PO出自己戴Balaclava的照片，部份是品牌赞助，有的是纯分享。

▼AOA雪炫的蓝色Balaclava搭配绿色卫衣，和鞋子配色呼应。



▼IVE张员瑛戴上之后，显得脸更小了~



▼《崔华静的PowerTime》DJ崔华静的时尚感，让人难以相信她已年过六旬了。



▼金惠秀的一身浅紫色穿搭。



▼时尚达人Davichi姜珉炅，用黑白两款展示两套穿搭。



▼动手能力强的金栽经自己织了几款，其中一个是可爱的钩花图案：「新织的granny square Balaclava。」



▼怀孕中的前Wonder Girls惠林，孕装也很会搭配呢。



▼郑丽媛和朋友一起玩：「到底为什么让我戴这个帽子，朋友太搞笑了。」



▼金喜善的粗毛线款配羽绒服，看起来最暖和啦。



▼Girl's Day出身的朴素珍用一缕头发修饰脸型，提升氛围感。



▼韩孝周在IG限时动态PO出妈妈牌套头帽：「妈妈这是按不同颜色织给我吗，爱你妈妈。」



▼景收真在上个月17日的《我独自生活》出演时，戴了黑色款和橙色款。



▼宋智孝在16日的《Running Man》用Balaclava搭配墨镜和黑色大衣增添酷感，刘在锡说宋智孝最近在看时尚杂志，宋智孝也表示确实在学习时尚。



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