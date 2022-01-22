今冬潮流單品「Balaclava」韓國女星幾乎人手必備：宋智孝、韓孝周、雪炫等！

最近幾個月的Hot Item就屬這個Balaclava啦，超考驗顏值呢~

今年冬季在韓國女星中流行起Balaclava套頭帽，這種帽子起源於寒冷地區Balaclava，用於給頭頸部保暖放風，也經常出現於影視作品的歹徒角色頭上。 這股時尚潮流重新掀起，不少品牌推出Balaclava單品，許多女星都PO出自己戴Balaclava的照片，部份是品牌贊助，有的是純分享。

▼AOA雪炫的藍色Balaclava搭配綠色衛衣，和鞋子配色呼應。



▼IVE張員瑛戴上之後，顯得臉更小了~



▼《崔華靜的PowerTime》DJ崔華靜的時尚感，讓人難以相信她已年過六旬了。



▼金惠秀的一身淺紫色穿搭。



▼時尚達人Davichi姜珉炅，用黑白兩款展示兩套穿搭。



▼動手能力強的金栽經自己織了幾款，其中一個是可愛的鉤花圖案：「新織的granny square Balaclava。」



▼懷孕中的前Wonder Girls惠林，孕裝也很會搭配呢。



▼鄭麗媛和朋友一起玩：「到底為什麼讓我戴這個帽子，朋友太搞笑了。」



▼金喜善的粗毛線款配羽絨服，看起來最暖和啦。



▼Girl's Day出身的朴素珍用一縷頭髮修飾臉型，提升氛圍感。



▼韓孝周在IG限時動態PO出媽媽牌套頭帽：「媽媽這是按不同顏色織給我嗎，愛你媽媽。」



▼景收真在上個月17日的《我獨自生活》出演時，戴了黑色款和橙色款。



▼宋智孝在16日的《Running Man》用Balaclava搭配墨鏡和黑色大衣增添酷感，劉在錫說宋智孝最近在看時尚雜誌，宋智孝也表示確實在學習時尚。



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